Canelo Álvarez deslumbra con romántico detalle a Fernanda Gómez por cinco años de matrimonio
Publicado el25/05/2026 a las 13:24
- El regalo del Canelo a Fernanda Gómez
- Mensajes románticos públicos
- Cinco años de casados
Saúl “Canelo” Álvarez volvió a acaparar miradas fuera del ring al celebrar su quinto aniversario de bodas con Fernanda Gómez.
La pareja, considerada una de las más sólidas del espectáculo en México, compartió en redes sociales momentos íntimos de su celebración.
Aunque ambos dedicaron mensajes públicos llenos de afecto, fue el regalo del campeón mundial el que más llamó la atención.
Un impresionante arreglo floral transformó la velada en una escena digna de una película romántica.
Un camino de rosas para celebrar el amor
A través de Instagram, Fernanda Gómez mostró el detalle que recibió este 24 de mayo.
El obsequio consistió en decenas de rosas rojas cuidadosamente acomodadas formando un sendero.
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El recorrido floral conducía hasta un corazón gigante elaborado con pequeños ramos que dibujaban la frase “feliz aniversario”.
Al fondo, globos en forma de corazón cubrían la pared, completando la ambientación romántica.
Mensajes que enternecieron a sus seguidores
La modelo también dedicó palabras al boxeador recordando el inicio de su historia juntos.
“Felices 5 años de casados. Te amo mucho, por muchos más a tu lado. Que dicha que seas mi esposo y el papá de mis hijas. Martes 13 con su viernes 13”, escribió junto a fotografías de su relación.
Las imágenes compartidas mostraron momentos especiales que han marcado su vida como matrimonio.
La publicación rápidamente recibió miles de reacciones y comentarios celebrando su aniversario.
Canelo responde con declaración pública
Por su parte, el campeón mexicano también compartió un mensaje dedicado a su esposa.
“Felices 5 años de casados, mi hermosura. Que sean muchísimos años más juntos, llenos de amor, felicidad y momentos inolvidables. Te amo”, expresó.
La dedicatoria reafirmó el vínculo que ambos han mostrado públicamente desde su boda en 2021.
La pareja contrajo matrimonio por lo civil el 15 de mayo en Punta Mita, Nayarit, y días después celebró por la iglesia en la Catedral de Guadalajara.
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De la ceremonia lujosa al aniversario íntimo
Cinco años después de aquella celebración que reunió a figuras del espectáculo y el deporte, la pareja continúa compartiendo su vida familiar.
La relación ha sido constante tema de conversación entre seguidores que siguen cada paso del boxeador fuera del cuadrilátero.
El aniversario se convirtió en tendencia no solo por el despliegue floral, sino por la conexión que ambos transmitieron.
Lejos del ambiente competitivo del boxeo, Canelo demostró que también sabe sorprender con gestos que fortalecen su historia de amor.