Canelo Álvarez deslumbra con romántico detalle a Fernanda Gómez por cinco años de matrimonio

El regalo del Canelo a Fernanda Gómez

Mensajes románticos públicos

Cinco años de casados

Saúl “Canelo” Álvarez volvió a acaparar miradas fuera del ring al celebrar su quinto aniversario de bodas con Fernanda Gómez.

La pareja, considerada una de las más sólidas del espectáculo en México, compartió en redes sociales momentos íntimos de su celebración.

Aunque ambos dedicaron mensajes públicos llenos de afecto, fue el regalo del campeón mundial el que más llamó la atención.

Un impresionante arreglo floral transformó la velada en una escena digna de una película romántica.

Un camino de rosas para celebrar el amor

A través de Instagram, Fernanda Gómez mostró el detalle que recibió este 24 de mayo.

El obsequio consistió en decenas de rosas rojas cuidadosamente acomodadas formando un sendero.

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El recorrido floral conducía hasta un corazón gigante elaborado con pequeños ramos que dibujaban la frase “feliz aniversario”.

Al fondo, globos en forma de corazón cubrían la pared, completando la ambientación romántica.