Canelo Álvarez celebra 5 años de matrimonio con emotivo mensaje: “Que sean muchísimos más”
Publicado el23/05/2026 a las 10:28
- Canelo Álvarez celebra matrimonio
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- Una boda de lujo
Saúl “Canelo” Álvarez volvió a mostrar su lado más personal al celebrar cinco años de matrimonio con Fernanda Gómez.
El campeón mexicano compartió un mensaje dedicado a su esposa, destacando no solo su trayectoria deportiva, sino también la familia que han formado.
A través de sus redes sociales, el boxeador publicó una fotografía acompañada de palabras que rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores.
“Felices 5 años de casados, mi hermosura. Que sean muchísimos años más juntos, llenos de amor, felicidad y momentos inolvidables. Te amo”, escribió.
Un intercambio de amor en redes sociales
El mensaje no pasó desapercibido y fue respondido por Fernanda Gómez en la misma publicación.
“Muchos más, te amo”, contestó ella, confirmando la complicidad que mantienen tras cinco años de matrimonio.
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Además, la empresaria compartió una imagen del día de su boda y dedicó unas palabras adicionales a su esposo.
“Felices 5 años de casados. Te amo mucho por muchos más a tu lado, qué dicha que seas mi esposo y el papá de mis hijas. Martes 13 con su Viernes 13”, publicó.
Una historia con altibajos antes del altar
La relación entre Canelo y Fernanda no estuvo exenta de dificultades antes de consolidarse.
En 2017 atravesaron una separación cuando aún eran novios, etapa que puso a prueba su vínculo sentimental.
Sin embargo, lograron reconciliarse en 2018 y formalizaron nuevamente su relación, apostando por construir un proyecto de vida juntos.
Finalmente, en 2021 sellaron su historia con una boda que acaparó la atención pública.
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Una boda de lujo en 2021
El enlace civil se celebró en Punta Mita, Nayarit, mientras que la ceremonia religiosa tuvo lugar en la Catedral de Guadalajara, en Jalisco.
La recepción se realizó en el Rancho Las Reinas, propiedad del boxeador en San Isidro Mazatepec, donde organizaron una gran celebración.
Entre los invitados destacaron figuras como J Balvin, Pepe Aguilar y su familia, Prince Royce —quien también cantó—, Maluma, Jaime Camil, Julión Álvarez, Mon Laferte, Maná, Los Ángeles Azules y la Banda El Recodo.
Se estimó que el festejo alcanzó aproximadamente 17.3 millones de pesos, mientras que el vestido de la novia tuvo un valor cercano a los 6 millones de pesos, consolidando una de las bodas más comentadas del espectáculo mexicano.
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