Canelo Álvarez celebra 5 años de matrimonio con emotivo mensaje: “Que sean muchísimos más”

Canelo Álvarez celebra matrimonio

Mensajes en Instagram

Una boda de lujo

Saúl “Canelo” Álvarez volvió a mostrar su lado más personal al celebrar cinco años de matrimonio con Fernanda Gómez.

El campeón mexicano compartió un mensaje dedicado a su esposa, destacando no solo su trayectoria deportiva, sino también la familia que han formado.

A través de sus redes sociales, el boxeador publicó una fotografía acompañada de palabras que rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores.

“Felices 5 años de casados, mi hermosura. Que sean muchísimos años más juntos, llenos de amor, felicidad y momentos inolvidables. Te amo”, escribió.

Un intercambio de amor en redes sociales

El mensaje no pasó desapercibido y fue respondido por Fernanda Gómez en la misma publicación.

“Muchos más, te amo”, contestó ella, confirmando la complicidad que mantienen tras cinco años de matrimonio.

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Además, la empresaria compartió una imagen del día de su boda y dedicó unas palabras adicionales a su esposo.

“Felices 5 años de casados. Te amo mucho por muchos más a tu lado, qué dicha que seas mi esposo y el papá de mis hijas. Martes 13 con su Viernes 13”, publicó.