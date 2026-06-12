Canadá evita el desastre en su debut del Mundial
Publicado el12/06/2026 a las 12:14
El debut de Canadá en su propio Mundial 2026 dejó más dudas que certezas.
El conjunto anfitrión logró rescatar un empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en el Estadio de Toronto, en un partido donde estuvo cerca de comenzar con una derrota dolorosa.
El resultado marca un inicio complicado para uno de los países anfitriones, que llegaba con presión y expectativas altas en casa.
Canadá reacciona tarde y salva el empate
Bosnia y Herzegovina golpeó primero y tomó ventaja en el marcador gracias a un gol de Jovo Lukic en la primera mitad.
Durante varios tramos del partido, Canadá mostró dificultades para generar peligro claro y estuvo lejos de dominar el encuentro, pese al apoyo de su afición.
La reacción llegó en la recta final del partido, cuando Cyle Larin apareció para marcar el 1-1 al minuto 77, desatando la celebración en Toronto y evitando una derrota en el estreno.
Un debut con más dudas que certezas
El empate dejó sensaciones encontradas para el equipo dirigido por Jesse Marsch, que tuvo que remar contra corriente en su primer compromiso del Grupo B.
Canadá no logró imponer condiciones en varios momentos del partido y se vio superado en fases clave, especialmente en la primera mitad.
Bosnia, por su parte, mostró orden y efectividad para aprovechar sus oportunidades, complicando al conjunto local más de lo esperado.
El Grupo B arranca con presión para el anfitrión
Con este resultado, Canadá inicia su camino en el Mundial sin la victoria que buscaba para consolidarse como favorito en su grupo.
El empate obliga al equipo a mejorar su rendimiento en los próximos encuentros si quiere avanzar con tranquilidad a la siguiente fase.
Canadá deberá ajustar su funcionamiento ofensivo y defensivo en su siguiente partido, donde ya no tendrá margen para dejar puntos en el camino.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: México arranca el Mundial 2026 con triunfo ante Sudáfrica