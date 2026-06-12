Canadá evita el desastre en su debut del Mundial

El debut de Canadá en su propio Mundial 2026 dejó más dudas que certezas.

El conjunto anfitrión logró rescatar un empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en el Estadio de Toronto, en un partido donde estuvo cerca de comenzar con una derrota dolorosa.

El resultado marca un inicio complicado para uno de los países anfitriones, que llegaba con presión y expectativas altas en casa.

Canadá reacciona tarde y salva el empate

Bosnia y Herzegovina golpeó primero y tomó ventaja en el marcador gracias a un gol de Jovo Lukic en la primera mitad.

Durante varios tramos del partido, Canadá mostró dificultades para generar peligro claro y estuvo lejos de dominar el encuentro, pese al apoyo de su afición.

La reacción llegó en la recta final del partido, cuando Cyle Larin apareció para marcar el 1-1 al minuto 77, desatando la celebración en Toronto y evitando una derrota en el estreno.

Un debut con más dudas que certezas