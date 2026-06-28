Canadá elimina a Sudáfrica en el último suspiro y avanza a octavos
Publicado el28/06/2026 a las 12:24
Canadá sufrió hasta el final, pero logró el objetivo.
Un gol en tiempo de descuento le dio el triunfo 1-0 sobre Sudáfrica y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.
El conjunto anfitrión evitó la prórroga con un tanto agónico y sigue con vida en el torneo, mientras Sudáfrica se despide tras un partido sólido en defensa.
Un partido cerrado y sin claridad
El encuentro fue tenso y con pocas emociones.
Sudáfrica apostó por un planteamiento defensivo, con largas posesiones y sin asumir riesgos, mientras Canadá buscaba pero sin encontrar espacios claros.
El ritmo fue bajo.
Sudáfrica resistió con orden
El equipo africano hizo su trabajo.
Ronwen Williams se convirtió en figura bajo los tres palos y la defensa, liderada por Mbokazi, sostuvo el cero ante los intentos canadienses.
Faltó contundencia en ataque.
Canadá insistió sin precisión
Los ‘canucks’ tuvieron las mejores ocasiones.
Generaron peligro, especialmente en acciones aisladas y balón parado, pero la falta de eficacia mantuvo con vida a Sudáfrica durante todo el partido.
La frustración crecía.
Eustaquio rompe el empate en el descuento
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Cuando todo apuntaba a la prórroga, llegó el golpe final.
Stephen Eustaquio apareció en el tiempo añadido para marcar el 1-0 con un remate preciso desde la frontal y desatar la locura en el estadio.
Un gol que cambió todo.
Canadá avanza y Sudáfrica se despide
El pitazo final confirmó el desenlace.
Canadá avanzó a octavos de final gracias a ese tanto agónico, mientras Sudáfrica quedó eliminada pese a su esfuerzo defensivo y su disciplina táctica.
Un cierre cruel para los africanos.
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