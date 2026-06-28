 Skip to main content

Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.

Canadá elimina a Sudáfrica en el último suspiro y avanza a octavos
Canadá venció a Sudáfrica con un gol en el descuento y avanzó a octavos del Mundial 2026 en un final dramático.
Por 
Share on FacebookShare on InstagramShare on TwitterShare on TikTokShare on YouTubeShare on WhatsApp
Canadá elimina a Sudáfrica en el último suspiro y avanza a octavos

Publicado el28/06/2026 a las 12:24

Canadá sufrió hasta el final, pero logró el objetivo.

Un gol en tiempo de descuento le dio el triunfo 1-0 sobre Sudáfrica y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

El conjunto anfitrión evitó la prórroga con un tanto agónico y sigue con vida en el torneo, mientras Sudáfrica se despide tras un partido sólido en defensa.

Un partido cerrado y sin claridad

FOTO: EFE. Canadá elimina a Sudáfrica en el último suspiro y avanza a octavos

El encuentro fue tenso y con pocas emociones.

Sudáfrica apostó por un planteamiento defensivo, con largas posesiones y sin asumir riesgos, mientras Canadá buscaba pero sin encontrar espacios claros.

El ritmo fue bajo.

Sudáfrica resistió con orden

Sudáfrica
FOTO: EFE. Canadá elimina a Sudáfrica en el último suspiro y avanza a octavos

El equipo africano hizo su trabajo.

Ronwen Williams se convirtió en figura bajo los tres palos y la defensa, liderada por Mbokazi, sostuvo el cero ante los intentos canadienses.

Faltó contundencia en ataque.

Canadá insistió sin precisión

Canadá
FOTO: EFE

Los ‘canucks’ tuvieron las mejores ocasiones.

Generaron peligro, especialmente en acciones aisladas y balón parado, pero la falta de eficacia mantuvo con vida a Sudáfrica durante todo el partido.

La frustración crecía.

Eustaquio rompe el empate en el descuento

Cuando todo apuntaba a la prórroga, llegó el golpe final.

Stephen Eustaquio apareció en el tiempo añadido para marcar el 1-0 con un remate preciso desde la frontal y desatar la locura en el estadio.

Un gol que cambió todo.

Canadá avanza y Sudáfrica se despide

Mundial
FOTO: EFE

El pitazo final confirmó el desenlace.

Canadá avanzó a octavos de final gracias a ese tanto agónico, mientras Sudáfrica quedó eliminada pese a su esfuerzo defensivo y su disciplina táctica.

Un cierre cruel para los africanos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: México hace historia: clasifica con paso perfecto a los dieciseisavos del Mundial 2026

Etiquetas:,