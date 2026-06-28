Canadá elimina a Sudáfrica en el último suspiro y avanza a octavos

Canadá sufrió hasta el final, pero logró el objetivo.

Un gol en tiempo de descuento le dio el triunfo 1-0 sobre Sudáfrica y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

El conjunto anfitrión evitó la prórroga con un tanto agónico y sigue con vida en el torneo, mientras Sudáfrica se despide tras un partido sólido en defensa.

Un partido cerrado y sin claridad

El encuentro fue tenso y con pocas emociones.

Sudáfrica apostó por un planteamiento defensivo, con largas posesiones y sin asumir riesgos, mientras Canadá buscaba pero sin encontrar espacios claros.

El ritmo fue bajo.

Sudáfrica resistió con orden