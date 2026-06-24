Canadá cae ante Suiza pero avanza y ya tiene rival
Publicado el24/06/2026 a las 13:39
Canadá dejó escapar el primer lugar del Grupo B, pero igual celebró.
Pese a la derrota 2-1 ante Suiza en Vancouver, el equipo anfitrión selló su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y ya conoce su destino en la siguiente ronda.
No fue la noche soñada, pero Canadá sigue en carrera en su Mundial y jugará la siguiente fase en casa.
Canadá pierde el control en el momento clave
El equipo local llegaba con la ventaja de depender de sí mismo.
Un empate le alcanzaba para terminar como líder del grupo, pero todo cambió en el segundo tiempo.
Suiza golpeó primero y luego amplió la diferencia, dejando a Canadá contra las cuerdas en su propio estadio.
El equipo sintió el impacto.
Reacción tardía que no alcanzó
Canadá no bajó los brazos.
Promise David descontó y le dio vida al equipo en los minutos finales, desatando la ilusión en las tribunas. El empate estaba al alcance, pero no llegó.
La presión fue constante, pero insuficiente.
De líder a segundo: así cambia su camino
La derrota modificó por completo el panorama.
Canadá terminó segundo del Grupo B, lo que cambia su cruce en la siguiente ronda. Aun así, logró el objetivo principal: avanzar en el torneo.
Y lo hará con el respaldo de su gente.
Canadá jugará los 16avos en casa
El conjunto anfitrión disputará la siguiente fase del Mundial en territorio canadiense.
Ese factor puede ser clave para un equipo que ya demostró que tiene gol, intensidad y momentos de gran fútbol, como en la histórica goleada previa ante Qatar.
Aunque el cierre dejó dudas, el balance sigue siendo positivo.
Canadá avanzó, compite y mantiene viva la ilusión de seguir haciendo historia en su Copa del Mundo.
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