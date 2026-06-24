Canadá cae ante Suiza pero avanza y ya tiene rival

Canadá dejó escapar el primer lugar del Grupo B, pero igual celebró.

Pese a la derrota 2-1 ante Suiza en Vancouver, el equipo anfitrión selló su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y ya conoce su destino en la siguiente ronda.

No fue la noche soñada, pero Canadá sigue en carrera en su Mundial y jugará la siguiente fase en casa.

Canadá pierde el control en el momento clave

El equipo local llegaba con la ventaja de depender de sí mismo.

Un empate le alcanzaba para terminar como líder del grupo, pero todo cambió en el segundo tiempo.

Suiza golpeó primero y luego amplió la diferencia, dejando a Canadá contra las cuerdas en su propio estadio.

El equipo sintió el impacto.

Reacción tardía que no alcanzó