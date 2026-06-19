Canadá aplasta a Qatar con goleada histórica

Canadá firmó una actuación contundente y goleó 6-0 a Qatar en Vancouver, en un resultado que marca un antes y un después para el seleccionado anfitrión en la Copa del Mundo 2026.

Es la primera victoria de Canadá en la historia de los Mundiales y además establece un récord como el equipo de Concacaf con más goles en un solo partido en la competición.

Un dominio total de principio a fin

El conjunto canadiense fue ampliamente superior durante los 90 minutos.

Desde el inicio, impuso ritmo, intensidad y claridad en ataque, generando múltiples oportunidades sin permitir reacción del rival.

La eficacia fue clave: convirtió gran parte de las ocasiones claras y construyó una goleada que reflejó la diferencia entre ambos equipos.

Jonathan David lidera una noche perfecta

La gran figura del partido fue Jonathan David, autor de un hat-trick.