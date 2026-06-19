Canadá aplasta a Qatar con goleada histórica
Publicado el18/06/2026 a las 15:44
Canadá firmó una actuación contundente y goleó 6-0 a Qatar en Vancouver, en un resultado que marca un antes y un después para el seleccionado anfitrión en la Copa del Mundo 2026.
Es la primera victoria de Canadá en la historia de los Mundiales y además establece un récord como el equipo de Concacaf con más goles en un solo partido en la competición.
Un dominio total de principio a fin
El conjunto canadiense fue ampliamente superior durante los 90 minutos.
Desde el inicio, impuso ritmo, intensidad y claridad en ataque, generando múltiples oportunidades sin permitir reacción del rival.
La eficacia fue clave: convirtió gran parte de las ocasiones claras y construyó una goleada que reflejó la diferencia entre ambos equipos.
Jonathan David lidera una noche perfecta
La gran figura del partido fue Jonathan David, autor de un hat-trick.
Su capacidad para definir y aparecer en momentos clave marcó el rumbo del encuentro.
Cyle Larin abrió el marcador y Tajon Buchanan aportó desequilibrio constante por la banda derecha, completando un funcionamiento ofensivo sólido y dinámico.
Las expulsiones terminaron de romper el partido
Qatar ya tenía dificultades para contener el juego canadiense, pero las expulsiones terminaron por sentenciar el partido.
Homam Ahmed vio la tarjeta roja en el primer tiempo, dejando a su equipo con diez jugadores en un momento crítico.
En el complemento, la expulsión de Assim Madibo, en una acción que derivó en la lesión de Ismaël Koné, dejó a Qatar con nueve futbolistas y sin opciones de competir.
Qatar no pudo reaccionar pese a su arquero
A pesar del resultado, el arquero Mahmoud Abunada evitó que la diferencia fuera aún mayor.
Sus intervenciones, especialmente en la primera mitad, sostuvieron parcialmente al equipo cuando Canadá llegaba con facilidad.
Sin embargo, el desgaste físico, las expulsiones y la presión constante terminaron por desbordar a un equipo que no encontró respuestas.
Canadá se posiciona como líder del grupo y se ilusiona con avanzar a la siguiente fase, mientras que Qatar deberá recomponerse tras una derrota que expone sus debilidades.
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