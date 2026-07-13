Campaz recibe amenazas tras eliminación de Colombia
Publicado el12/07/2026 a las 18:24
Jáminton Campaz fue amenazado de muerte tras ser señalado como responsable de la eliminación de Colombia en el Mundial 2026.
El caso expone el nivel de violencia que enfrentan los futbolistas tras errores en partidos decisivos.
Señalado tras una jugada clave
La polémica estalló tras el partido.
Campaz falló una ocasión clara en el tiempo extra ante Suiza, lo que llevó el juego a los penales.
Colombia terminó eliminada.
Amenazas que encienden las alarmas
Las consecuencias fueron graves.
Según reportes, el jugador comenzó a recibir amenazas de muerte tras el encuentro.
La situación escaló rápidamente.
La Federación reacciona
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La respuesta fue inmediata.
La Federación Colombiana de Fútbol condenó los ataques y rechazó cualquier tipo de intimidación contra el futbolista.
El mensaje fue contundente.
Exigen acciones urgentes
El caso ya está en manos de autoridades.
La FCF pidió a la Fiscalía acelerar las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables.
Buscan castigo ejemplar.
Violencia fuera de control en el fútbol
El episodio reabre el debate.
La presión sobre los jugadores puede transformarse en ataques reales que ponen en riesgo su seguridad.
El límite se vuelve difuso.
Un problema que se repite
No es un hecho aislado.
Cada vez más futbolistas son blanco de amenazas en redes tras resultados adversos.
El fenómeno crece.
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