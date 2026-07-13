Campaz recibe amenazas tras eliminación de Colombia

Jáminton Campaz fue amenazado de muerte tras ser señalado como responsable de la eliminación de Colombia en el Mundial 2026.

El caso expone el nivel de violencia que enfrentan los futbolistas tras errores en partidos decisivos.

Señalado tras una jugada clave

La polémica estalló tras el partido.

Campaz falló una ocasión clara en el tiempo extra ante Suiza, lo que llevó el juego a los penales.

Colombia terminó eliminada.

Amenazas que encienden las alarmas

Las consecuencias fueron graves.