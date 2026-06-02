Sindicato lanza campaña para “sacar a patadas” al ICE del Mundial 2026
Publicado el02/06/2026 a las 11:27
- Sindicato desafía presencia del ICE
- Piden respuesta de FIFA
- Temen redadas durante Mundial
El sindicato que representa a más de 2,000 trabajadores del estadio SoFi de Los Ángeles lanzó una campaña para exigir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no participe en actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La iniciativa surge en medio de la preocupación de empleados que temen posibles operativos migratorios durante el torneo, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.
“Saquen de la Copa del Mundo a patadas al ICE”, señala una manta colocada en la sede sindical 11 de Unite Here.
La organización representa a los trabajadores del estadio SoFi, una plantilla integrada por alrededor de 2,000 personas.
Sindicato exige excluir al ICE del Mundial 2026
Trabajadores del mundialista estadio en Los Ángeles instan a “sacar a patadas al ICE”.#Internacional #EU #LosÁngeles #EstadioSoFi #Trabajadores #ICE #MundialdeFutbol https://t.co/F5HFVRAeGF
— Noticieros Radio Grupo (@NoticierosRG) June 2, 2026
Según el sindicato, la mayoría de estos empleados son latinos, de acuerdo con el portal Excelsior.
Detrás de esta campaña también se encuentra la estructura nacional de Unite Here, una federación sindical que agrupa a más de 300,000 miembros en Estados Unidos y Canadá.
La organización explicó que existe inquietud entre los trabajadores debido a la posibilidad de que el ICE realice redadas durante el desarrollo del Mundial.
Además, expresaron preocupación por el acceso que esa agencia pudiera tener a información personal utilizada en los procesos de acreditación requeridos por la FIFA.
Preocupación por datos personales y operativos migratorios
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Unite Here señaló que los trabajadores deben proporcionar datos personales confidenciales para obtener las acreditaciones necesarias para desempeñar sus funciones durante el torneo.
Ante este escenario, el sindicato solicitó a la FIFA que haga un compromiso público para garantizar que agentes migratorios no puedan presentarse en las sedes mundialistas durante la competencia.
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La organización considera que esta medida es necesaria para proteger a los empleados y brindarles certeza mientras realizan su trabajo.
Hasta ahora, según el sindicato, la FIFA no ha respondido a la petición.
La falta de una postura pública por parte del organismo rector del fútbol mantiene la preocupación entre los trabajadores que estarán vinculados a la operación de los partidos.
Temen que el Mundial sea utilizado para acciones migratorias
El estadio SoFi tiene capacidad para más de 70,000 espectadores y será una de las sedes del Mundial 2026.
Los representantes sindicales afirman que existe temor de que el ICE utilice el entorno de un evento con alta exposición mediática para realizar acciones migratorias.
Según la organización, cualquier operativo de este tipo podría viralizarse rápidamente en redes sociales.
Los trabajadores consideran que imágenes o reportes de intervenciones migratorias durante el torneo podrían generar miedo entre comunidades de migrantes indocumentados.
El sindicato sostiene que la situación debe abordarse antes del inicio de la competencia para evitar riesgos a la seguridad y tranquilidad de los empleados.
De acuerdo con la organización, la actual estrategia de deportación masiva impulsada por el presidente Donald Trump busca generar temor entre los migrantes para incentivar la autodeportación.
Por ello, Unite Here insiste en que la FIFA debe pronunciarse y establecer garantías claras para los trabajadores que participarán en la operación del Mundial 2026 en Estados Unidos.