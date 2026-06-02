Sindicato lanza campaña para “sacar a patadas” al ICE del Mundial 2026

Sindicato desafía presencia del ICE

Piden respuesta de FIFA

Temen redadas durante Mundial

El sindicato que representa a más de 2,000 trabajadores del estadio SoFi de Los Ángeles lanzó una campaña para exigir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no participe en actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La iniciativa surge en medio de la preocupación de empleados que temen posibles operativos migratorios durante el torneo, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

“Saquen de la Copa del Mundo a patadas al ICE”, señala una manta colocada en la sede sindical 11 de Unite Here.

La organización representa a los trabajadores del estadio SoFi, una plantilla integrada por alrededor de 2,000 personas.

Sindicato exige excluir al ICE del Mundial 2026

Según el sindicato, la mayoría de estos empleados son latinos, de acuerdo con el portal Excelsior.

Detrás de esta campaña también se encuentra la estructura nacional de Unite Here, una federación sindical que agrupa a más de 300,000 miembros en Estados Unidos y Canadá.

La organización explicó que existe inquietud entre los trabajadores debido a la posibilidad de que el ICE realice redadas durante el desarrollo del Mundial.

Además, expresaron preocupación por el acceso que esa agencia pudiera tener a información personal utilizada en los procesos de acreditación requeridos por la FIFA.