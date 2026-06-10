Camp East Montana: Millones desperdiciados y muertes bajo custodia sacuden centro migratorio
Publicado el10/06/2026 a las 13:19
- Millones gastados sin detenidos
- Graves fallas de seguridad
- Piden cierre del centro
Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) concluyó que la apertura acelerada de Camp East Montana, el mayor centro de detención para migrantes de Estados Unidos, provocó desperdicio de fondos públicos, fallas de supervisión y condiciones deficientes para las personas detenidas.
El complejo, ubicado dentro de la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas, tiene capacidad para albergar a unas 5.000 personas.
La instalación fue habilitada tras una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en enero de 2025 para ampliar de forma significativa la capacidad de detención migratoria.
Desde entonces, la población diaria promedio de detenidos aumentó un 71%, pasando de 39.314 a 67.204 personas.
Camp East Montana gastó millones sin operar
#EEUU / EEUU «despilfarra» millones en el mayor centro de detención para migrantes, según informe https://t.co/PRSnoY8Uhi a través de @Departamento19 pic.twitter.com/0XyQP5qUGx
— Departamento19 (@Departamento19) June 10, 2026
La investigación señala que el Ejército de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron pagos millonarios incluso antes de que llegaran los primeros detenidos.
Según la GAO, entre el 1 y el 15 de agosto de 2025 se desembolsaron al menos 11,5 millones de dólares.
Los recursos fueron destinados a alimentación, vigilancia, transporte y atención médica.
Sin embargo, durante ese periodo no había ningún migrante alojado en la instalación.
Los gastos continuaron incluso cuando la población detenida permaneció muy por debajo de la capacidad contratada.
Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, ICE pagó aproximadamente 7,1 millones de dólares por comidas que nunca fueron necesarias.
El motivo fue que la agencia seguía pagando por una ocupación de 5.000 personas.
En realidad, el centro albergaba cerca de 1.600 detenidos.
La GAO concluyó que la ausencia de mecanismos para ajustar los costos al número real de migrantes provocó pérdidas millonarias.
Además, advirtió que esta situación podría generar el desperdicio de decenas de millones de dólares en futuros contratos.
Deficiencias en salud, seguridad y supervisión
El informe determinó que Camp East Montana comenzó a recibir migrantes sin cumplir los estándares exigidos por el propio ICE.
Los inspectores encontraron ausencia de cámaras de seguridad en algunas áreas.
También detectaron falta de espacios recreativos al aire libre suficientes.
La instalación tampoco contaba con áreas adecuadas para visitas familiares.
Además, presentaba limitaciones para reuniones con abogados y acceso a recursos legales.
La GAO documentó problemas en la atención médica.
Un migrante con tuberculosis fue alojado junto con otros detenidos.
También se reportó que personas con enfermedades como diabetes o VIH no recibieron el tratamiento médico adecuado.
Los inspectores hallaron además condiciones insalubres en algunos dormitorios.
Según el informe, ciertas áreas eran limpiadas semanalmente en lugar de diariamente.
En algunos casos, guardias ofrecieron galletas a los detenidos para que ellos mismos realizaran labores de limpieza en áreas comunes.
Muertes bajo investigación y pedido de cierre
La auditoría también examinó dos incidentes ocurridos en enero de 2026.
Uno de ellos corresponde a la muerte de un detenido. La autopsia determinó que falleció por asfixia. El caso fue clasificado como homicidio.
La GAO indicó que la empresa encargada de operar el centro en ese momento no entregó a ICE toda la documentación requerida sobre el uso de la fuerza.
Además, parte de las pruebas relacionadas con el incidente desaparecieron o fueron destruidas.
Ese mismo mes ocurrió el suicidio de otro detenido.
Según el informe, el migrante presentaba factores de riesgo conocidos.
A pesar de ello, fue alojado en una habitación que no cumplía los requisitos para personas bajo vigilancia por riesgo de suicidio.
También permaneció sin supervisión durante períodos superiores a los establecidos por las normas.
La GAO concluyó que estos problemas representaron amenazas para la salud y la vida tanto de los migrantes detenidos como del personal de la instalación.
El organismo advirtió que, sin controles adecuados, ICE corre el riesgo de incumplir sus obligaciones de mantener un entorno seguro y tratar a los detenidos de manera humana.
Tras conocerse los hallazgos, la congresista demócrata Verónica Escobar, representante de un distrito que incluye El Paso, calificó las conclusiones como “explosivas”.
Además, pidió el cierre de Camp East Montana.
“Camp East Montana necesita ser clausurado, el contratista investigado y la destrucción de evidencia referida a las autoridades”, afirmó en un comunicado.