Camp East Montana: Millones desperdiciados y muertes bajo custodia sacuden centro migratorio

Millones gastados sin detenidos

Graves fallas de seguridad

Piden cierre del centro

Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) concluyó que la apertura acelerada de Camp East Montana, el mayor centro de detención para migrantes de Estados Unidos, provocó desperdicio de fondos públicos, fallas de supervisión y condiciones deficientes para las personas detenidas.

El complejo, ubicado dentro de la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas, tiene capacidad para albergar a unas 5.000 personas.

La instalación fue habilitada tras una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en enero de 2025 para ampliar de forma significativa la capacidad de detención migratoria.

Desde entonces, la población diaria promedio de detenidos aumentó un 71%, pasando de 39.314 a 67.204 personas.

Camp East Montana gastó millones sin operar

#EEUU / EEUU «despilfarra» millones en el mayor centro de detención para migrantes, según informe https://t.co/PRSnoY8Uhi a través de @Departamento19 pic.twitter.com/0XyQP5qUGx — Departamento19 (@Departamento19) June 10, 2026

La investigación señala que el Ejército de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron pagos millonarios incluso antes de que llegaran los primeros detenidos.

Según la GAO, entre el 1 y el 15 de agosto de 2025 se desembolsaron al menos 11,5 millones de dólares.

Los recursos fueron destinados a alimentación, vigilancia, transporte y atención médica.

Sin embargo, durante ese periodo no había ningún migrante alojado en la instalación.