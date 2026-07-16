¿Se acaba el cambio de hora? Cámara aprueba el horario de verano permanente

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes la denominada Ley de Protección de la Luz Solar (Sunshine Protection Act), un proyecto que busca eliminar el cambio de hora y establecer de manera permanente el horario de verano en todo el país.

La iniciativa fue aprobada con 308 votos a favor y 117 en contra y ahora pasará al Senado, donde deberá ser discutida antes de convertirse en ley.

¿Qué cambiaría?

Si el proyecto recibe la aprobación del Senado y la firma del presidente Donald Trump, Estados Unidos dejaría de adelantar y atrasar los relojes dos veces al año.

En su lugar, el país mantendría durante todo el año el horario que actualmente se utiliza entre marzo y noviembre, lo que significaría más horas de luz durante la tarde.

Trump respalda la medida

El presidente Donald Trump manifestó públicamente su apoyo a la propuesta y aseguró que el cambio de hora provoca pérdidas de tiempo y dinero para ciudadanos, empresas y gobiernos estatales.

La iniciativa fue impulsada por el representante republicano Vern Buchanan y el senador Rick Scott, ambos de Florida.