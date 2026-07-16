¿Se acaba el cambio de hora? Cámara aprueba el horario de verano permanente
Publicado el16/07/2026 a las 08:24
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes la denominada Ley de Protección de la Luz Solar (Sunshine Protection Act), un proyecto que busca eliminar el cambio de hora y establecer de manera permanente el horario de verano en todo el país.
La iniciativa fue aprobada con 308 votos a favor y 117 en contra y ahora pasará al Senado, donde deberá ser discutida antes de convertirse en ley.
¿Qué cambiaría?
Si el proyecto recibe la aprobación del Senado y la firma del presidente Donald Trump, Estados Unidos dejaría de adelantar y atrasar los relojes dos veces al año.
En su lugar, el país mantendría durante todo el año el horario que actualmente se utiliza entre marzo y noviembre, lo que significaría más horas de luz durante la tarde.
Trump respalda la medida
El presidente Donald Trump manifestó públicamente su apoyo a la propuesta y aseguró que el cambio de hora provoca pérdidas de tiempo y dinero para ciudadanos, empresas y gobiernos estatales.
La iniciativa fue impulsada por el representante republicano Vern Buchanan y el senador Rick Scott, ambos de Florida.
¿Cómo afectaría ?
El cambio supondría tardes con más luz solar durante todo el año.
Esto beneficiaría especialmente a quienes trabajan hasta tarde y aprovechan las últimas horas del día para actividades familiares, recreativas o deportivas.
Sin embargo, durante el invierno también habría amaneceres más tardíos, lo que ha generado preocupación entre algunos legisladores por la seguridad de estudiantes que asisten temprano a la escuela.
Aún falta un paso importante
Aunque la Cámara Baja ya dio su aprobación, el proyecto todavía debe superar el proceso legislativo en el Senado.
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No es la primera vez que una propuesta similar avanza. En 2022, el Senado aprobó una iniciativa parecida, pero nunca fue votada por la Cámara de Representantes.
¿Cuándo será el próximo cambio de hora?
Mientras el Congreso continúa debatiendo la medida, el calendario no cambia.
El próximo ajuste horario en Estados Unidos está programado para la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026, cuando la mayor parte del país atrasará sus relojes una hora.
De aprobarse definitivamente la ley, ese podría convertirse en uno de los últimos cambios de hora en la historia de Estados Unidos.