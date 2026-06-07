Breve tregua antes del regreso del bochorno: calor y humedad en el noreste esta semana
Publicado el07/06/2026 a las 08:09
- Calor en noreste de EEUU
- Alivio térmico breve
- Riesgo de tormentas
El noreste y el Atlántico Medio recibirán este domingo una masa de aire más fresca que pondrá fin momentáneamente a la reciente ola de calor que elevó termómetros y niveles de humedad.
La caída será perceptible, con descensos de entre 10 y 20 grados en varias ciudades, aunque no tan drástica como otros cambios registrados en semanas anteriores.
Este alivio permitirá jornadas más templadas y menor sensación de pesadez en el ambiente, especialmente en zonas que han soportado temperaturas persistentes.
Sin embargo, los expertos anticipan que este cambio será pasajero y no marcará el inicio de un patrón fresco prolongado en la región.
Tormentas acompañan el cambio de aire
El frente que impulsa el aire más fresco llegará acompañado de lluvias y tormentas eléctricas que podrían desarrollarse con fuerza en distintos puntos del noreste.
En algunos sectores, estas tormentas podrían intensificarse y generar ráfagas de viento dañinas, caída de granizo y aguaceros intensos en cortos periodos.
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Para varias comunidades, estas precipitaciones serán las primeras en aproximadamente una semana, rompiendo una racha de días mayormente secos.
Aunque la lluvia traerá alivio temporal, también podría provocar complicaciones puntuales si las precipitaciones se concentran en lapsos breves.
El calor retomará el control rápidamente
El lunes se perfila como el día más fresco de la semana en gran parte de la región, consolidando la breve pausa en medio del verano.
No obstante, el patrón atmosférico cambiará con rapidez, permitiendo que el aire cálido regrese en cuestión de uno o dos días.
Entre martes y miércoles, las temperaturas volverán a situarse alrededor de los 80 grados en numerosas ciudades del noreste.
Hacia el final de la semana, los valores podrían oscilar entre los 80 y 90 grados, acompañados de niveles de humedad más elevados que aumentarán la sensación de bochorno.
Sequía persistente y vigilancia tropical
Durante buena parte de la semana se espera que los días secos superen a los lluviosos, lo que podría favorecer la expansión o intensificación de condiciones de sequía.
En algunas zonas del Medio Oeste, donde la nubosidad será limitada, las temperaturas podrían ascender con mayor rapidez a mediados de semana.
Mientras tanto, se monitorea la posible llegada de humedad desde el Golfo, el Caribe occidental y el Atlántico suroccidental.
Si ese aporte tropical logra avanzar hacia el norte, podría generar lluvias más generalizadas que ayuden a aliviar la sequía o, en contraste, desencadenar aguaceros torrenciales con riesgo de inundaciones repentinas, apuntó ‘AccuWeather‘.