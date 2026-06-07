Breve tregua antes del regreso del bochorno: calor y humedad en el noreste esta semana

Calor en noreste de EEUU

Alivio térmico breve

Riesgo de tormentas

El noreste y el Atlántico Medio recibirán este domingo una masa de aire más fresca que pondrá fin momentáneamente a la reciente ola de calor que elevó termómetros y niveles de humedad.

La caída será perceptible, con descensos de entre 10 y 20 grados en varias ciudades, aunque no tan drástica como otros cambios registrados en semanas anteriores.

Este alivio permitirá jornadas más templadas y menor sensación de pesadez en el ambiente, especialmente en zonas que han soportado temperaturas persistentes.

Sin embargo, los expertos anticipan que este cambio será pasajero y no marcará el inicio de un patrón fresco prolongado en la región.

Tormentas acompañan el cambio de aire

El frente que impulsa el aire más fresco llegará acompañado de lluvias y tormentas eléctricas que podrían desarrollarse con fuerza en distintos puntos del noreste.

En algunos sectores, estas tormentas podrían intensificarse y generar ráfagas de viento dañinas, caída de granizo y aguaceros intensos en cortos periodos.

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Para varias comunidades, estas precipitaciones serán las primeras en aproximadamente una semana, rompiendo una racha de días mayormente secos.

Aunque la lluvia traerá alivio temporal, también podría provocar complicaciones puntuales si las precipitaciones se concentran en lapsos breves.