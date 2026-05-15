Verano adelantado: calor extremo y humedad dispararán la sensación térmica en el este de EE.UU.
Calor extremo en el este Humedad récord anual Riesgo creciente incendios El este de Estados Unidos se prepara para un cambio brusco en el clima con temperaturas que rozarán los 100 °F en plena primavera. La combinación de calor y altos niveles de humedad elevará la sensación térmica por encima de los 90 °F en […]
Publicado el15/05/2026 a las 14:03
- Calor extremo en el este
- Humedad récord anual
- Riesgo creciente incendios
El este de Estados Unidos se prepara para un cambio brusco en el clima con temperaturas que rozarán los 100 °F en plena primavera.
La combinación de calor y altos niveles de humedad elevará la sensación térmica por encima de los 90 °F en amplias zonas.
En ciudades del noreste, el contraste será evidente al pasar de usar abrigos a manga corta en cuestión de días.
Meteorólogos advierten que el ambiente se sentirá más propio de julio que de mediados de mayo.
Sensación térmica al límite
“Dadas las temperaturas y los niveles de humedad pronosticados para el este a principios de la próxima semana, el clima se sentirá más como verano que como primavera”, señaló Dan DePodwin, vicepresidente de operaciones de pronóstico de AccuWeather.
El experto agregó que “en muchas áreas, el martes se registrarán las temperaturas más altas del año hasta el momento”.
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Ciudades como Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington D.C. ya habían alcanzado los 90 grados en abril, pero mayo había sido más moderado.
Ahora se prevé que varias regiones superen nuevamente los 32 grados Celsius entre lunes y martes.
Impacto desigual en la costa
El aumento térmico será impulsado por aire cálido procedente del valle del Misisipi que avanzará hacia el este durante el fin de semana.
Sin embargo, en zonas costeras del Atlántico, las brisas marinas podrían moderar el calor durante las tardes.
En Nueva Inglaterra, donde aún esperan su primer día por encima de los 80 °F, el ascenso será más notorio.
Los pronósticos indican que ya no se esperan heladas nocturnas en el noreste, marcando el cierre definitivo de la temporada fría.
Sequía y riesgo de incendios
La falta de lluvias acompañará este episodio cálido en gran parte del este del país.
Aunque algunos celebran el tiempo seco, varias áreas del Atlántico medio y el sureste enfrentan sequías que van de anormales a excepcionales.
“La combinación de la intensa luz solar y el calor de mediados de mayo extraerá humedad adicional del suelo”, advirtió Brett Anderson, meteorólogo sénior de AccuWeather.
Matt Benz agregó que, pese a la humedad elevada, “el riesgo de incendios forestales aumentará a medida que suban las temperaturas”, especialmente en zonas con vegetación seca, mientras se esperan tormentas aisladas entre martes y miércoles en los valles de Tennessee y Ohio que podrían ofrecer un alivio temporal.