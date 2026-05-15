Calor extremo en el este

Humedad récord anual

Riesgo creciente incendios

El este de Estados Unidos se prepara para un cambio brusco en el clima con temperaturas que rozarán los 100 °F en plena primavera.

La combinación de calor y altos niveles de humedad elevará la sensación térmica por encima de los 90 °F en amplias zonas.

En ciudades del noreste, el contraste será evidente al pasar de usar abrigos a manga corta en cuestión de días.

Meteorólogos advierten que el ambiente se sentirá más propio de julio que de mediados de mayo.

Sensación térmica al límite

“Dadas las temperaturas y los niveles de humedad pronosticados para el este a principios de la próxima semana, el clima se sentirá más como verano que como primavera”, señaló Dan DePodwin, vicepresidente de operaciones de pronóstico de AccuWeather.