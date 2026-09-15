Calor extremo dispara las visitas a urgencias en Estados Unidos

Calor aumenta visitas a urgencias

Cambio climático eleva el riesgo

Septiembre también representa peligro

El calor extremo está dejando una huella cada vez más visible en las salas de emergencia de Estados Unidos: una nueva investigación atribuye al cambio climático provocado por el ser humano más de una cuarta parte de la tasa de visitas relacionadas con enfermedades por calor.

El estudio, publicado en Climatic Change, examinó datos de las temporadas cálidas entre 2018 y 2025 y calculó que, sin la influencia del calentamiento global, la tasa nacional de estas emergencias habría sido aproximadamente 27% menor.

Segun accuweather la investigación comparó las temperaturas registradas con un escenario estimado sin calentamiento causado por actividades humanas, para después analizar cómo esa diferencia habría modificado las consultas médicas asociadas con la exposición al calor.

El resultado apunta a un riesgo que no termina con julio o agosto: el impacto proporcional del cambio climático sobre estas emergencias alcanzó su punto más alto en septiembre, cuando muchas personas pueden bajar la guardia ante las temperaturas elevadas.

Cambio climático eleva las emergencias médicas por calor

Heat sends thousands to the ER each year. How much does climate change contribute? New #ClimateCentral research finds that climate change accounted for about 1 in 4 heat-related emergency room visits in the U.S. during the warm season from 2018–2025. 🚑: https://t.co/N3hryq2Ao3 pic.twitter.com/eMRHzoPzQe — Climate Central (@ClimateCentral) September 10, 2026



Uno de los episodios más severos ocurrió durante la histórica ola de calor del noroeste de Estados Unidos en junio de 2021, que produjo la mayor tasa diaria de visitas a emergencias por calor observada durante los ocho años estudiados.

Entre el 27 y 29 de junio de aquel año, Alaska, Idaho, Oregon y Washington registraron una tasa promedio diaria cercana a 4,710 consultas relacionadas con el calor por cada 100,000 visitas a emergencias, unas 50 veces el promedio habitual de la temporada cálida.

California ofrece otro ejemplo: durante la ola de calor de 10 días que comenzó el 31 de agosto de 2022 hubo 1,911 visitas a urgencias vinculadas con el calor; los investigadores estimaron que, sin la influencia climática, habrían sido alrededor de 1,341.

El peligro aumenta rápidamente conforme sube la temperatura máxima diaria. Esto significa que incluso algunos grados adicionales durante una jornada que ya es calurosa pueden elevar de manera considerable la presión térmica sobre el organismo.