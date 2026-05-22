Alarma por calor extremo: tres niños mueren dentro de autos en solo 48 horas en EE. UU.
Publicado el22/05/2026 a las 10:48
- Tres niños mueren por calor
- Riesgo infantil en verano
- Temperaturas extremas en EEUU
El inicio del verano trajo una tragedia repetida en distintas regiones del país, con tres muertes infantiles relacionadas con golpes de calor dentro de vehículos.
En apenas dos días consecutivos, autoridades reportaron fallecimientos en California, Alabama y Virginia, encendiendo nuevamente las alertas sobre este riesgo silencioso.
El martes, una niña de 4 años fue encontrada sin vida dentro de un automóvil estacionado en la entrada de una vivienda en Los Ángeles.
Un día después, se registraron otros dos casos en el sur y el este del país, en medio de temperaturas elevadas.
Casos en distintos estados
En el condado de Tuscaloosa, Alabama, un bebé de 1 año murió tras ser hallado dentro de un vehículo bajo altas temperaturas.
Ese mismo miércoles, en Fredericksburg, Virginia, un bebé de apenas 2 meses fue encontrado dentro de un automóvil expuesto al calor.
TE PUEDE INTERESAR: Alerta sanitaria en Nueva York: retiran cuajadas sabor crema agria por posible Salmonella
Las condiciones climáticas variaron en cada ciudad, pero en todos los casos el interior del vehículo alcanzó niveles peligrosos.
En Los Ángeles, el termómetro marcaba alrededor de 70 grados Fahrenheit esa tarde, mientras que en Alabama y Virginia las temperaturas superaron los 90 grados.
El peligro invisible dentro del automóvil
Especialistas advierten que no es necesario que el ambiente exterior sea extremo para que un auto se convierta en una trampa mortal.
Con una temperatura exterior de 80 grados Fahrenheit, el interior de un vehículo puede alcanzar 114 grados en solo 30 minutos.
El aumento térmico ocurre rápidamente debido al efecto invernadero dentro del automóvil cerrado.
Según registros de organizaciones dedicadas a la prevención, cada año mueren en promedio alrededor de 40 niños en este tipo de incidentes.
Estadísticas y pendientes regulatorios
En 2025, se reportaron 37 muertes infantiles por golpes de calor en vehículos, mientras que en 2026 ya suman cuatro casos confirmados.
Las cifras mantienen la preocupación de expertos y defensores que impulsan medidas tecnológicas obligatorias en nuevos automóviles.
En 2021 se aprobó una disposición dentro de la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo para implementar sistemas de detección de ocupantes.
Sin embargo, los fabricantes aún esperan la normativa definitiva que obligue a incorporar esta tecnología en todos los vehículos nuevos, mientras el riesgo persiste con cada ola de calor, detalló ‘AccuWeather‘.