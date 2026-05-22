Alarma por calor extremo: tres niños mueren dentro de autos en solo 48 horas en EE. UU.

Tres niños mueren por calor

Riesgo infantil en verano

Temperaturas extremas en EEUU

El inicio del verano trajo una tragedia repetida en distintas regiones del país, con tres muertes infantiles relacionadas con golpes de calor dentro de vehículos.

En apenas dos días consecutivos, autoridades reportaron fallecimientos en California, Alabama y Virginia, encendiendo nuevamente las alertas sobre este riesgo silencioso.

El martes, una niña de 4 años fue encontrada sin vida dentro de un automóvil estacionado en la entrada de una vivienda en Los Ángeles.

Un día después, se registraron otros dos casos en el sur y el este del país, en medio de temperaturas elevadas.

Casos en distintos estados

En el condado de Tuscaloosa, Alabama, un bebé de 1 año murió tras ser hallado dentro de un vehículo bajo altas temperaturas.