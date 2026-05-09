Calor extremo al suroeste de EEUU

Temperaturas hasta 110°F

Riesgo de enfermedades El suroeste de Estados Unidos se alista para enfrentar la segunda ola de calor del año, justo antes del fin de semana del Día de la Madre. Las temperaturas escalarán con rapidez en varios estados del interior, alcanzando niveles que normalmente se registran en pleno verano. Aunque no se prevé que iguale la intensidad del episodio de marzo, el calor será lo suficientemente fuerte como para generar preocupación. En ciudades como Phoenix y Palm Springs, los termómetros podrían rozar los 110 grados Fahrenheit. Aumento brusco en cuestión de días El ascenso térmico será acelerado y podría tomar por sorpresa a residentes y visitantes.

“Las temperaturas subirán entre 20 y 30 grados Fahrenheit en tan solo unos días, lo que podría sorprender a la gente”, advirtió Tyler Roys, meteorólogo sénior de AccuWeather. TE PUEDE INTERESAR: Alerta por Hantavirus en crucero: Todo lo que debes saber del virus mortal y cómo protegerte Las Vegas y Fresno podrían registrar su primer día del año por encima de los 100 grados. Incluso no se descarta la posibilidad de que se rompan récords diarios en algunos puntos del suroeste. Valores inusuales para esta época Se espera que los 110 grados lleguen a Palm Springs y Phoenix semanas antes de lo habitual.

Normalmente, esas cifras se alcanzan por primera vez entre principios y mediados de junio. “Esto es algo inusual tan temprano en la temporada, pero no es ni de lejos tan extremo como la ola de calor de marzo”, explicó Roys. Durante aquel evento, las temperaturas superaron ampliamente los 100 grados en Phoenix y Palm Springs y alcanzaron los 90 en Las Vegas. Desviaciones sobre el promedio En esta ocasión, los registros estarán entre 15 y 25 grados por encima del promedio de los últimos 30 años. El calor no solo afectará la sensación térmica, sino también las condiciones naturales en zonas montañosas.

“El intenso calor acelerará el deshielo en las montañas”, señaló Roys. “La escorrentía puede provocar que el nivel del agua fría y de corriente rápida en arroyos y ríos suba rápidamente”. Riesgos para la salud y eventos Las autoridades advierten que el calor de principios de temporada puede ser más peligroso. “El calor podría afectar las graduaciones al aire libre, los festivales, las barbacoas y los eventos del fin de semana del Día de la Madre”, agregó Roys. El riesgo aumenta porque muchas personas aún no se han aclimatado a estas condiciones.

Las enfermedades relacionadas con el calor podrían incrementarse si no se toman precauciones. Recomendaciones ante temperaturas extremas Especialistas recomiendan mantenerse hidratado y buscar sombra con frecuencia. Según AccuWeather RealFeel®, la temperatura bajo la luz solar directa puede ser mucho mayor que en la sombra. Refugiarse bajo árboles puede reducir la temperatura corporal entre 10 y 20 grados o más. Excursionistas y asistentes a actividades al aire libre deben limitar esfuerzos entre el final de la mañana y la media tarde.