Calor extremo cobra vidas en el Gran Cañón: mueren excursionistas en condiciones críticas

Calor extremo cobra vidas

Senderismo bajo riesgo

Altas temperaturas mortales

Una intensa ola de calor en el Parque Nacional del Gran Cañón dejó al menos tres excursionistas muertos en distintos incidentes registrados durante junio.

Las autoridades informaron que los casos ocurrieron en el interior del cañón, donde las temperaturas alcanzaron niveles peligrosos incluso bajo la sombra.

Equipos de rescate respondieron a emergencias en fechas separadas, confirmando que las víctimas presentaban síntomas asociados al calor extremo.

El escenario ha encendido alertas entre visitantes y autoridades, quienes advierten sobre los riesgos de recorrer la zona en condiciones climáticas adversas.

Víctimas recorrían rutas exigentes y sin protección

El primer caso se registró en el sendero South Kaibab, donde un hombre de 72 años colapsó durante la caminata en un trayecto con poca sombra.

Esta ruta, conocida por sus vistas panorámicas, carece de puntos de agua en verano, lo que incrementa el riesgo para quienes no van preparados.

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Días después, dos excursionistas más, de 67 y 68 años, murieron en el sendero North Kaibab, considerado uno de los más desafiantes del parque.

Ambos fueron encontrados sin vida cuando llegaron los equipos de emergencia, lo que refleja la rapidez con la que el calor puede afectar el cuerpo.