Calor extremo cobra vidas en el Gran Cañón: mueren excursionistas en condiciones críticas
Publicado el20/06/2026 a las 11:06
- Calor extremo cobra vidas
- Senderismo bajo riesgo
- Altas temperaturas mortales
Una intensa ola de calor en el Parque Nacional del Gran Cañón dejó al menos tres excursionistas muertos en distintos incidentes registrados durante junio.
Las autoridades informaron que los casos ocurrieron en el interior del cañón, donde las temperaturas alcanzaron niveles peligrosos incluso bajo la sombra.
Equipos de rescate respondieron a emergencias en fechas separadas, confirmando que las víctimas presentaban síntomas asociados al calor extremo.
El escenario ha encendido alertas entre visitantes y autoridades, quienes advierten sobre los riesgos de recorrer la zona en condiciones climáticas adversas.
Víctimas recorrían rutas exigentes y sin protección
El primer caso se registró en el sendero South Kaibab, donde un hombre de 72 años colapsó durante la caminata en un trayecto con poca sombra.
Esta ruta, conocida por sus vistas panorámicas, carece de puntos de agua en verano, lo que incrementa el riesgo para quienes no van preparados.
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Días después, dos excursionistas más, de 67 y 68 años, murieron en el sendero North Kaibab, considerado uno de los más desafiantes del parque.
Ambos fueron encontrados sin vida cuando llegaron los equipos de emergencia, lo que refleja la rapidez con la que el calor puede afectar el cuerpo.
El calor extremo se convierte en amenaza silenciosa
Las autoridades del parque han reiterado que el senderismo en el Gran Cañón representa un desafío significativo durante el verano por las altas temperaturas.
Las condiciones en el interior del cañón pueden superar ampliamente las registradas en otras zonas, aumentando el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor.
Este tipo de padecimientos ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura, generando consecuencias graves en poco tiempo.
Personas mayores, niños y quienes tienen condiciones médicas previas son los más vulnerables ante este tipo de situaciones.
Advertencias ante un fenómeno cada vez más frecuente
El calor extremo se ha consolidado como una de las principales causas de muerte relacionadas con el clima en Estados Unidos.
Las autoridades han recomendado evitar las horas de mayor exposición al sol y reconsiderar recorridos en zonas de alto riesgo durante el verano.
Además, se insiste en la importancia de mantenerse hidratado y planificar rutas seguras antes de ingresar a áreas de difícil acceso.
Los recientes fallecimientos evidencian la necesidad de reforzar la prevención ante condiciones climáticas que continúan intensificándose, detalló ‘USA Today‘.