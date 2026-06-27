Calor extremo amenaza a 200 millones de personas en EE.UU. antes del 4 de julio
Publicado el27/06/2026 a las 10:33
- Calor extremo amenaza en EEUU
- Hasta 100 grados
- Millones bajo riesgo
Una intensa cúpula de calor comenzará a fortalecerse sobre el centro de Estados Unidos y se extenderá progresivamente hacia el este, provocando varios días consecutivos de temperaturas extremas que afectarán a cerca de 200 millones de personas justo antes y durante las celebraciones del Día de la Independencia.
Los pronósticos indican que el fenómeno abarcará más de dos docenas de estados, donde las temperaturas máximas oscilarán entre los 90 y los 100 grados Fahrenheit, acompañadas por elevados niveles de humedad que incrementarán significativamente la sensación térmica.
Según explicó Alex Duffus, meteorólogo, estas condiciones meteorológicas provocarán temperaturas máximas generalizadas que superarán los 32 °C, con alta humedad, en una amplia zona de los valles del Misisipi y del Ohio durante la próxima semana».
El especialista advirtió además que «quienes no toleran bien el calor se sentirán muy incómodos si no disponen de aire acondicionado», debido a la persistencia del fenómeno durante varios días consecutivos.
Varias ciudades enfrentarán jornadas sofocantes
Entre las ciudades más afectadas figura Chicago, donde se esperan entre cuatro y cinco días seguidos con temperaturas superiores a los 90 grados, muy por encima de los valores normales para finales de junio.
San Luis podría registrar al menos ocho jornadas consecutivas con máximas en los 90 grados e incluso acercarse a los 100, mientras que Filadelfia, Washington D.., Nueva York y Newark también podrían alcanzar cifras cercanas o superiores a los tres dígitos.
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Además de las temperaturas diurnas, los meteorólogos advierten que muchas ciudades podrían experimentar noches excepcionalmente cálidas, con registros que no descenderían de los 80 grados Fahrenheit.
El meteorólogo Brandon Buckingham señaló que «es posible que haya muchos más lugares donde se produzcan temperaturas récord durante la noche», una condición que dificulta la recuperación del cuerpo tras las jornadas de calor intenso.
Humedad y mala calidad del aire aumentan el riesgo
El elevado contenido de humedad será uno de los principales factores que agravarán las condiciones durante esta ola de calor, ya que reducirá la capacidad del organismo para enfriarse mediante la transpiración.
Aunque en muchos lugares las temperaturas reales permanecerán en los 90 grados, la sensación térmica calculada por AccuWeather podría superar fácilmente los 100 grados e incluso acercarse a los 110 durante las horas más calurosas del día.
A este escenario se suma la posible llegada de humo procedente de incendios forestales del oeste del país, situación que podría deteriorar la calidad del aire en diversas regiones del este.
Los especialistas advierten que la combinación de calor, humedad, humo y vientos débiles puede incrementar el riesgo para personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niños pequeños y quienes realizan actividades prolongadas al aire libre.
Recomiendan extremar precauciones hasta el feriado
Ante este panorama, los expertos recomiendan mantenerse hidratados, limitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y buscar espacios con aire acondicionado o sombra siempre que sea posible.
También recuerdan prestar especial atención a las mascotas, evitando pasearlas sobre superficies calientes y asegurando que tengan acceso permanente a agua fresca y lugares protegidos del calor.
Mientras tanto, tormentas eléctricas podrían desarrollarse en los bordes de la cúpula de calor desde las Montañas Rocosas hasta el noreste del país, ofreciendo alivios temporales en algunas regiones.
Los pronósticos apuntan a que el cambio en la corriente en chorro durante el fin de semana del 4 de julio permitirá que aire más fresco avance gradualmente hacia el este, aunque ciudades como Washington D.C. podrían continuar bajo condiciones extremas, señaló ‘AccuWeather‘.