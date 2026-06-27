Calor extremo amenaza a 200 millones de personas en EE.UU. antes del 4 de julio

Calor extremo amenaza en EEUU

Hasta 100 grados

Millones bajo riesgo

Una intensa cúpula de calor comenzará a fortalecerse sobre el centro de Estados Unidos y se extenderá progresivamente hacia el este, provocando varios días consecutivos de temperaturas extremas que afectarán a cerca de 200 millones de personas justo antes y durante las celebraciones del Día de la Independencia.

Los pronósticos indican que el fenómeno abarcará más de dos docenas de estados, donde las temperaturas máximas oscilarán entre los 90 y los 100 grados Fahrenheit, acompañadas por elevados niveles de humedad que incrementarán significativamente la sensación térmica.

Según explicó Alex Duffus, meteorólogo, estas condiciones meteorológicas provocarán temperaturas máximas generalizadas que superarán los 32 °C, con alta humedad, en una amplia zona de los valles del Misisipi y del Ohio durante la próxima semana».

El especialista advirtió además que «quienes no toleran bien el calor se sentirán muy incómodos si no disponen de aire acondicionado», debido a la persistencia del fenómeno durante varios días consecutivos.

Varias ciudades enfrentarán jornadas sofocantes

Entre las ciudades más afectadas figura Chicago, donde se esperan entre cuatro y cinco días seguidos con temperaturas superiores a los 90 grados, muy por encima de los valores normales para finales de junio.

San Luis podría registrar al menos ocho jornadas consecutivas con máximas en los 90 grados e incluso acercarse a los 100, mientras que Filadelfia, Washington D.., Nueva York y Newark también podrían alcanzar cifras cercanas o superiores a los tres dígitos.

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Además de las temperaturas diurnas, los meteorólogos advierten que muchas ciudades podrían experimentar noches excepcionalmente cálidas, con registros que no descenderían de los 80 grados Fahrenheit.

El meteorólogo Brandon Buckingham señaló que «es posible que haya muchos más lugares donde se produzcan temperaturas récord durante la noche», una condición que dificulta la recuperación del cuerpo tras las jornadas de calor intenso.