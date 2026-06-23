Reportan tiroteo en biblioteca pública de California; van 2 fallecidos y detienen a sospechoso

Dos muertos en biblioteca.

Arrestan sospechoso de 18.

FBI participa en investigación

La tranquilidad de una biblioteca pública en el norte de California se rompió de manera abrupta la tarde del lunes cuando un tiroteo dejó dos personas muertas y provocó una intensa movilización policial que culminó con la detención de un sospechoso de apenas 18 años.

Las autoridades informaron que los hechos ocurrieron en la sucursal de Chico de la Biblioteca del Condado de Butte, una ciudad de aproximadamente 100 mil habitantes ubicada a unos 240 kilómetros al noreste de San Francisco.

Los agentes respondieron a una llamada al 911 poco después de las 5 de la tarde.

Según explicó Billy Aldridge, jefe de policía de Chico, durante la comunicación de emergencia podían escucharse disparos y gritos provenientes del interior del edificio, lo que permitió a las autoridades confirmar rápidamente que se trataba de una situación de extrema gravedad.

El sospechoso intentó escapar mientras los agentes ingresaban al edificio

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De acuerdo con la policía, cuando los oficiales llegaron e ingresaron a la biblioteca, el sospechoso huyó por la parte trasera de las instalaciones.

Sin embargo, otros elementos de las fuerzas del orden que se encontraban desplegados en la zona lograron interceptarlo y detenerlo pocos momentos después.

Durante una conferencia de prensa, Aldridge describió el impacto que el ataque tuvo en la comunidad.

“El incidente de esta noche fue obviamente muy triste y traumático para muchas personas. Muy traumático para nuestra comunidad”, declaró el jefe policial.

Las calles alrededor de la biblioteca se cerraron temporalmente y se instaló un centro de reunificación familiar para quienes estaban dentro del edificio.

Además, un menor de edad fue trasladado a un hospital tras sufrir una lesión menor durante el incidente.