Reportan tiroteo en biblioteca pública de California; van 2 fallecidos y detienen a sospechoso
Publicado el23/06/2026 a las 09:22
- Dos muertos en biblioteca.
- Arrestan sospechoso de 18.
- FBI participa en investigación
La tranquilidad de una biblioteca pública en el norte de California se rompió de manera abrupta la tarde del lunes cuando un tiroteo dejó dos personas muertas y provocó una intensa movilización policial que culminó con la detención de un sospechoso de apenas 18 años.
Las autoridades informaron que los hechos ocurrieron en la sucursal de Chico de la Biblioteca del Condado de Butte, una ciudad de aproximadamente 100 mil habitantes ubicada a unos 240 kilómetros al noreste de San Francisco.
Los agentes respondieron a una llamada al 911 poco después de las 5 de la tarde.
Según explicó Billy Aldridge, jefe de policía de Chico, durante la comunicación de emergencia podían escucharse disparos y gritos provenientes del interior del edificio, lo que permitió a las autoridades confirmar rápidamente que se trataba de una situación de extrema gravedad.
El sospechoso intentó escapar mientras los agentes ingresaban al edificio
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De acuerdo con la policía, cuando los oficiales llegaron e ingresaron a la biblioteca, el sospechoso huyó por la parte trasera de las instalaciones.
Sin embargo, otros elementos de las fuerzas del orden que se encontraban desplegados en la zona lograron interceptarlo y detenerlo pocos momentos después.
Durante una conferencia de prensa, Aldridge describió el impacto que el ataque tuvo en la comunidad.
“El incidente de esta noche fue obviamente muy triste y traumático para muchas personas. Muy traumático para nuestra comunidad”, declaró el jefe policial.
Las calles alrededor de la biblioteca se cerraron temporalmente y se instaló un centro de reunificación familiar para quienes estaban dentro del edificio.
Además, un menor de edad fue trasladado a un hospital tras sufrir una lesión menor durante el incidente.
La policía identifica al presunto atacante y presenta cargos de asesinato
Tras las primeras investigaciones, las autoridades concluyeron que el sospechoso actuó solo.
Posteriormente fue identificado como Bradley Scott Sayer, residente de Chico.
Sayer fue ingresado en la cárcel del Condado de Butte en California bajo sospecha de dos cargos de asesinato.
La policía señaló que no existe evidencia de que el joven tuviera alguna relación previa con las víctimas.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente la identidad de las personas fallecidas.
Un operador del departamento de policía indicó durante la madrugada del martes que desconocía si Sayer cuenta con representación legal.
Asimismo, una búsqueda en registros judiciales del condado no mostró antecedentes a su nombre y tampoco fue posible localizar un número telefónico asociado al sospechoso.
El FBI se suma a una investigación que mantiene cerradas las bibliotecas
La policía informó que la Oficina del Sheriff del Condado de Butte y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) participan en las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.
Como medida preventiva y de respeto hacia las víctimas, todas las sucursales de la Biblioteca del Condado de Butte permanecieron cerradas el martes.
En una publicación difundida en Facebook, las autoridades del condado expresaron su solidaridad con quienes resultaron afectados por la tragedia.
“Más profundas condolencias a todos los afectados, incluidas las víctimas, sus seres queridos, el personal de la biblioteca y todos aquellos impactados por este desgarrador incidente”, señaló el mensaje oficial.
Otros ataques en bibliotecas de Estados Unidos reflejan una preocupante tendencia
🚨 Varios muertos en un tiroteo en una biblioteca de la ciudad de Chico #California #poupettekenza pic.twitter.com/q9KFsB8IKs
— elrusovene (@elrusovene) June 23, 2026
Aunque el caso ha conmocionado a California, no se trata del primer episodio de violencia registrado en una biblioteca estadounidense.
En Tulsa, Oklahoma, un hombre fue condenado a cadena perpetua tras declararse culpable de asesinar a una persona dentro de una biblioteca y a otra en una tienda de conveniencia en 2023.
Otro caso ocurrió en Spring Valley, Nueva York, donde un sospechoso fue enviado a un centro de salud mental después de declararse culpable de apuñalar mortalmente a un guardia de seguridad de una biblioteca en 2020.
Asimismo, un adolescente que admitió haber matado a tiros a dos empleados de una biblioteca pública en Clovis, Nuevo México, en 2017, también recibió una sentencia de cadena perpetua.
Mientras continúa la investigación en Chico, las autoridades buscan esclarecer el motivo detrás del ataque y determinar qué llevó al joven sospechoso a protagonizar uno de los hechos más violentos registrados recientemente en una biblioteca pública de California.
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FUENTE: El Universal