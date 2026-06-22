¡Cabo Verde hace historia y sigue invicto!
Publicado el21/06/2026 a las 15:16
Uruguay volvió a tropezar en el Mundial 2026.
La Celeste no pudo sostener la ventaja y terminó empatando ante Cabo Verde en Miami, en un resultado que ya se instala como uno de los más sorprendentes del torneo.
El empate complica seriamente a Uruguay en el grupo y confirma a Cabo Verde como una de las grandes revelaciones del Mundial.
Cabo Verde hace historia en su primer Mundial
La selección africana volvió a dar el golpe.
Tras haber empatado previamente con España, Cabo Verde repitió la hazaña ante Uruguay, sumando un punto que sabe a victoria y consolidando su papel como sorpresa del grupo.
El equipo dirigido por Bubista mostró carácter, orden y una enorme capacidad para competir ante rivales de mayor jerarquía.
Uruguay no supo cerrar el partido
La Celeste tuvo el control en varios tramos, pero volvió a fallar en momentos clave.
Después de remontar el marcador con goles de Maxi Araújo y Canobbio, el equipo de Marcelo Bielsa parecía tener el partido bajo control. Sin embargo, errores puntuales en defensa le costaron caro.
El empate llegó tras una desatención que permitió a Cabo Verde igualar el marcador en el segundo tiempo.
Muslera, señalado en el empate
El arquero uruguayo quedó en el centro de las críticas.
Una mala salida de Fernando Muslera, combinada con un error defensivo, terminó en el gol del empate de Hélio Varela, una jugada que cambió por completo el rumbo del partido.
El nerviosismo se apoderó del equipo tras ese momento.
Asedio final sin premio
Uruguay lo intentó hasta el final, pero sin éxito.
En los últimos minutos, la Celeste arrinconó a Cabo Verde con centros, disparos y jugadas a balón parado, pero no logró romper la resistencia del arquero Vozinha ni de la defensa africana.
Un grupo completamente abierto
El resultado deja todo en el aire.
Cabo Verde suma un punto histórico que lo mantiene con vida, mientras que Uruguay queda obligado a reaccionar en la última jornada si quiere evitar una eliminación inesperada.
La Celeste deberá corregir errores y ganar en su próximo partido, mientras que Cabo Verde buscará cerrar una fase de grupos soñada.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Paraguay eliminó a Turquía en Fase de Grupos!