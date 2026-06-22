¡Cabo Verde hace historia y sigue invicto!

Uruguay volvió a tropezar en el Mundial 2026.

La Celeste no pudo sostener la ventaja y terminó empatando ante Cabo Verde en Miami, en un resultado que ya se instala como uno de los más sorprendentes del torneo.

El empate complica seriamente a Uruguay en el grupo y confirma a Cabo Verde como una de las grandes revelaciones del Mundial.

Cabo Verde hace historia en su primer Mundial

La selección africana volvió a dar el golpe.

Tras haber empatado previamente con España, Cabo Verde repitió la hazaña ante Uruguay, sumando un punto que sabe a victoria y consolidando su papel como sorpresa del grupo.

El equipo dirigido por Bubista mostró carácter, orden y una enorme capacidad para competir ante rivales de mayor jerarquía.

Uruguay no supo cerrar el partido