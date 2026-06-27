¡Hazaña mundialista! Cabo Verde hace historia y desafiará a Argentina
Publicado el26/06/2026 a las 17:56
La Selección de Cabo Verde escribió una de las páginas más sorprendentes del Mundial 2026 al clasificar por primera vez a los dieciseisavos de final en su debut absoluto en una Copa del Mundo.
El empate 0-0 frente a la Selección de Arabia Saudita, combinado con la victoria de la Selección de España sobre la Selección de Uruguay, le dio el histórico boleto a la siguiente ronda.
Una clasificación para la historia
Con apenas medio millón de habitantes, Cabo Verde terminó segundo del Grupo H con una campaña invicta.
El conjunto africano sumó:
- Empate 0-0 ante España.
- Empate 2-2 frente a Uruguay.
- Empate 0-0 contra Arabia Saudita.
Estos resultados fueron suficientes para dejar eliminadas a dos selecciones con amplia tradición mundialista como Uruguay y Arabia Saudita.
Un partido jugado en dos estadios
Mientras Cabo Verde resistía el empate en el NRG Stadium, los jugadores seguían de cerca lo que ocurría en Guadalajara.
El gol de Álex Baena para España cambió el destino del grupo y dejó a los africanos virtualmente clasificados.
El sueño continúa
Aunque Arabia Saudita necesitaba ganar para avanzar, nunca logró romper el orden defensivo de Cabo Verde.
El equipo africano incluso estuvo más cerca de llevarse la victoria, con oportunidades claras de Laros Duarte, Pina y Garry Rodrigues en la segunda mitad.
Ahora espera Messi
La recompensa para Cabo Verde será un duelo histórico frente a la Selección de Argentina de Lionel Messi en los dieciseisavos de final.
Será el partido más importante en la historia del fútbol caboverdiano y una oportunidad única para seguir soñando en su primera participación mundialista.
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