¡Hazaña mundialista! Cabo Verde hace historia y desafiará a Argentina

La Selección de Cabo Verde escribió una de las páginas más sorprendentes del Mundial 2026 al clasificar por primera vez a los dieciseisavos de final en su debut absoluto en una Copa del Mundo.

El empate 0-0 frente a la Selección de Arabia Saudita, combinado con la victoria de la Selección de España sobre la Selección de Uruguay, le dio el histórico boleto a la siguiente ronda.

Una clasificación para la historia

Con apenas medio millón de habitantes, Cabo Verde terminó segundo del Grupo H con una campaña invicta.

El conjunto africano sumó:

Empate 0-0 ante España.

Empate 2-2 frente a Uruguay.

Empate 0-0 contra Arabia Saudita.

Estos resultados fueron suficientes para dejar eliminadas a dos selecciones con amplia tradición mundialista como Uruguay y Arabia Saudita.

Un partido jugado en dos estadios