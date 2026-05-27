BTS arrasa y Shakira brilla: así quedó el mapa completo de los American Music Awards 2026

American Music Awards 2026

BTS lidera la noche

Shakira gana gira

La edición 52 de los American Music Awards se celebró el 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en una noche marcada por grandes regresos, múltiples estrenos y una lista de ganadores que dejó claro el dominio global del pop y el K-pop.

BTS se convirtió en el nombre más repetido de la ceremonia al llevarse el premio a Artista del Año, uno de los reconocimientos más importantes de la gala.

El grupo surcoreano también ganó Canción del Verano por “Swim”, sencillo principal de su álbum ARIRANG, y abrió el espectáculo con una interpretación de “Hooligan”.

Tras la transmisión, se confirmó además que BTS obtuvo el galardón a Mejor Artista Masculino de K-pop, consolidando su protagonismo absoluto en la velada.

Sabrina Carpenter y HUNTR/X dominan las categorías generales

En las categorías principales, Sabrina Carpenter se alzó con Álbum del Año gracias a Man’s Best Friend, superando a figuras como Taylor Swift y Lady Gaga.

La Canción del Año fue para “Golden”, interpretada por HUNTR/X —EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami—, que también ganó en Mejor Canción Pop y Mejor Interpretación Vocal.

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El reconocimiento a Nuevo Artista del Año quedó en manos de KATSEYE, que más tarde volvió al escenario para recibir el premio a Mejor Video Musical por “Gnarly”.

En Colaboración del Año, PinkPantheress y Zara Larsson fueron premiadas por “Stateside”, mientras que Tyla triunfó en Canción Social del Año con “CHANEL”.