BTS arrasa y Shakira brilla: así quedó el mapa completo de los American Music Awards 2026
Publicado el27/05/2026 a las 10:30
- American Music Awards 2026
- BTS lidera la noche
- Shakira gana gira
La edición 52 de los American Music Awards se celebró el 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en una noche marcada por grandes regresos, múltiples estrenos y una lista de ganadores que dejó claro el dominio global del pop y el K-pop.
BTS se convirtió en el nombre más repetido de la ceremonia al llevarse el premio a Artista del Año, uno de los reconocimientos más importantes de la gala.
El grupo surcoreano también ganó Canción del Verano por “Swim”, sencillo principal de su álbum ARIRANG, y abrió el espectáculo con una interpretación de “Hooligan”.
Tras la transmisión, se confirmó además que BTS obtuvo el galardón a Mejor Artista Masculino de K-pop, consolidando su protagonismo absoluto en la velada.
Sabrina Carpenter y HUNTR/X dominan las categorías generales
En las categorías principales, Sabrina Carpenter se alzó con Álbum del Año gracias a Man’s Best Friend, superando a figuras como Taylor Swift y Lady Gaga.
La Canción del Año fue para “Golden”, interpretada por HUNTR/X —EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami—, que también ganó en Mejor Canción Pop y Mejor Interpretación Vocal.
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El reconocimiento a Nuevo Artista del Año quedó en manos de KATSEYE, que más tarde volvió al escenario para recibir el premio a Mejor Video Musical por “Gnarly”.
En Colaboración del Año, PinkPantheress y Zara Larsson fueron premiadas por “Stateside”, mientras que Tyla triunfó en Canción Social del Año con “CHANEL”.
Shakira lidera en giras y el country reparte sus trofeos
Uno de los momentos destacados fue la victoria de Shakira en Gira del Año por “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, imponiéndose a Beyoncé, Lady Gaga y Oasis.
En el apartado country, Morgan Wallen fue elegido Mejor Artista Masculino, mientras Ella Langley ganó como Mejor Artista Femenina y también obtuvo Mejor Canción Country por “Choosin’ Texas”.
Megan Moroney se llevó el premio a Mejor Álbum Country con Cloud 9, y Zac Brown Band ganó como Mejor Dúo o Grupo Country.
Sam Barber fue reconocido como Artista Revelación Country, consolidando una fuerte presencia del género en la ceremonia.
Cardi B, Bruno Mars y Bad Bunny destacan por género
En hip-hop, Cardi B dominó la categoría femenina y ganó Mejor Canción de Hip-Hop con “ErrTime”, además de Mejor Álbum de Hip-Hop por AM I THE DRAMA?.
Kendrick Lamar fue elegido Mejor Artista Masculino de Hip-Hop, mientras Monaleo se llevó el premio a Artista Revelación del género.
En R&B, Bruno Mars obtuvo los galardones a Mejor Artista Masculino, Mejor Canción de R&B con “I Just Might” y Mejor Álbum de R&B por The Romantic.
SZA fue reconocida como Mejor Artista Femenina de R&B, reafirmando su posición en la escena actual.
El poder latino y el auge del K-pop
En las categorías latinas, Bad Bunny ganó como Mejor Artista Latino Masculino y Mejor Canción Latina por “NUEVAYoL”.
Shakira volvió a subir al escenario al imponerse como Mejor Artista Latina Femenina, mientras Fuerza Regida ganó como Mejor Dúo o Grupo Latino.
KAROL G obtuvo Mejor Álbum Latino con Tropicoqueta, completando una noche sólida para la música en español.
En K-pop, BTS lideró en la categoría masculina, TWICE fue elegida Mejor Artista Femenina, y el impacto global del género volvió a sentirse con fuerza en el escenario de Las Vegas.
Con múltiples géneros representados y nuevas categorías incorporadas, los American Music Awards 2026 dejaron un panorama claro: el mercado musical es cada vez más diverso y global, y sus protagonistas vienen de todos los rincones del mundo, según los ‘Billboard‘.