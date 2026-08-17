¿Brujería contra Cynthia Klitbo? La Güera de las Estrellas sacude LCDLF México 2026 con sus predicciones

¿Le realizan brujería a Cynthia Klitbo?

Tres famosos estarían en riesgo

La Güera anticipa fuertes pleitos

La tensión dentro de La Casa de los Famosos México 4 subió de nivel después de que La Güera de las Estrellas lanzara nuevas predicciones sobre Cynthia Klitbo, nominaciones y posibles conflictos.

Durante su programa en vivo, la psíquica también puso sobre la mesa quiénes podrían estar en riesgo de convertirse en el próximo eliminado del reality si terminan nominados esta semana.

Sus declaraciones incluyeron supuesta brujería, fuertes discusiones entre participantes y posibles estrategias para avanzar dentro de la competencia, aunque se trata exclusivamente de interpretaciones de sus cartas.

La transmisión también permite que seguidores participen a través de los canales oficiales de YouTube y TikTok, donde pueden enviar preguntas para recibir una lectura durante el programa.

La Güera de las Estrellas anticipa quién podría ser eliminado de LCDLF

“Predicción cumplida: se fue Arantza”, señaló La Güera de las Estrellas al recordar que previamente había colocado a la participante entre quienes podían abandonar temprano la competencia.

Según explicó, había considerado que Arantza podía resultar una concursante interesante, pero vinculó su salida con Aries, uno de los signos que considera menos favorecidos durante esta temporada.

TE PUEDE INTERESAR: Conductoras de ‘Desiguales’ chocan por Galilea Montijo: el debate sobre su rostro divide opiniones

Para la eliminación del 23 de agosto, la psíquica mencionó tres nombres que, según sus cartas, podrían enfrentar problemas si llegan a quedar nominados: Brianda Deyanara, Ese Pérez y Ernesto Laguardia.

También anticipó presión sobre Flor Vigna y Memo Schutz, aunque su lectura apunta a que ambos podrían continuar superando las nominaciones y mantenerse dentro de la competencia.