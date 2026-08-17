¿Brujería contra Cynthia Klitbo? La Güera de las Estrellas sacude LCDLF México 2026 con sus predicciones
Publicado el17/08/2026 a las 13:32
- ¿Le realizan brujería a Cynthia Klitbo?
- Tres famosos estarían en riesgo
- La Güera anticipa fuertes pleitos
La tensión dentro de La Casa de los Famosos México 4 subió de nivel después de que La Güera de las Estrellas lanzara nuevas predicciones sobre Cynthia Klitbo, nominaciones y posibles conflictos.
Durante su programa en vivo, la psíquica también puso sobre la mesa quiénes podrían estar en riesgo de convertirse en el próximo eliminado del reality si terminan nominados esta semana.
Sus declaraciones incluyeron supuesta brujería, fuertes discusiones entre participantes y posibles estrategias para avanzar dentro de la competencia, aunque se trata exclusivamente de interpretaciones de sus cartas.
La transmisión también permite que seguidores participen a través de los canales oficiales de YouTube y TikTok, donde pueden enviar preguntas para recibir una lectura durante el programa.
La Güera de las Estrellas anticipa quién podría ser eliminado de LCDLF
“Predicción cumplida: se fue Arantza”, señaló La Güera de las Estrellas al recordar que previamente había colocado a la participante entre quienes podían abandonar temprano la competencia.
Según explicó, había considerado que Arantza podía resultar una concursante interesante, pero vinculó su salida con Aries, uno de los signos que considera menos favorecidos durante esta temporada.
TE PUEDE INTERESAR: Conductoras de ‘Desiguales’ chocan por Galilea Montijo: el debate sobre su rostro divide opiniones
Para la eliminación del 23 de agosto, la psíquica mencionó tres nombres que, según sus cartas, podrían enfrentar problemas si llegan a quedar nominados: Brianda Deyanara, Ese Pérez y Ernesto Laguardia.
También anticipó presión sobre Flor Vigna y Memo Schutz, aunque su lectura apunta a que ambos podrían continuar superando las nominaciones y mantenerse dentro de la competencia.
Cynthia Klitbo aparece en polémica predicción
“Ella es la que anda haciendo cochinadas”, respondió La Güera de las Estrellas cuando fue consultada sobre la posibilidad de que Cynthia Klitbo estuviera enfrentando algún supuesto trabajo de brujería.
La psíquica no ofreció mayores detalles para respaldar esa afirmación, por lo que sus palabras deben entenderse como parte de una lectura esotérica y no como un hecho comprobado sobre los participantes.
Sobre Cynthia, también predijo una discusión de grandes proporciones durante esta semana o la siguiente, aunque aseguró que sus cartas no mostraron claramente con quién ocurriría el enfrentamiento.
La Güera sostuvo que la situación podría escalar al grado de provocar una sanción o incluso llevar a Klitbo a considerar abandonar el programa, siempre de acuerdo con su interpretación.
Flor Vigna, Yahir y Aldo Rendón aparecen en las predicciones
Para Flor Vigna, La Güera anticipó una semana complicada, con llanto, discusiones y posibilidades de volver a ser nominada, además de un acercamiento romántico con Ese Pérez.
En el caso de Yahir, predijo un fuerte enfrentamiento con otro hombre dentro de la casa y señaló a Luis o Moisés como posibles involucrados en esa discusión.
Sobre Mariana Ochoa, afirmó que intentaría enfrentarse a Aldo Rendón, mientras que acerca de este último lanzó una afirmación no comprobada sobre un supuesto ofrecimiento relacionado con ganar el reality.
La Güera también habló de Yanet, de quien afirmó que estaría “embrujada”. Todas estas declaraciones forman parte de sus predicciones y no representan hechos confirmados sobre lo que ocurre dentro del programa.
La comida del reality también entra en las polémicas revelaciones
La lectura llegó incluso hasta la comida preparada dentro del reality, pues La Güera aseguró que podrían ocurrir situaciones que ella relaciona con “brujería” o con que alguien agregue “cochinadas”.
Sin embargo, aclaró que, según su predicción, esas supuestas acciones serían ajenas a la persona encargada de cocinar, sin identificar quién podría estar detrás de ellas.
Entre los signos, señaló especialmente a Aries y Géminis como aquellos frente a los cuales los habitantes deberían mantenerse atentos durante esta etapa de la competencia.
Las predicciones ahora quedan frente a su verdadera prueba: esperar las nominaciones, conflictos y eliminación de esta semana para conocer cuáles de las lecturas terminan coincidiendo con lo que realmente sucede en La Casa de los Famosos México 4.