¿Brote de salmonela? Estas son las señales que debes conocer y cómo protegerte

Conoce las señales más comunes de la infección por Salmonela, cómo puede transmitirse y qué medidas ayudan a reducir el riesgo en casa.

Salmonela : Cómo ocurre el contagio.

Síntomas y señales de alerta.

Medidas para prevenirla. 👉 Recupera los minerales que pierdes La salmonela es una de las bacterias que con mayor frecuencia provoca enfermedades intestinales relacionadas con alimentos contaminados. Aunque muchas personas se recuperan sin complicaciones en pocos días, la infección puede ser grave en bebés, adultos mayores, embarazadas y personas con el sistema inmunitario debilitado. Todo lo que debes saber sobre la salmonela ¿Qué es la salmonela y cómo se contagia? Uno de los principales mecanismos de contagio es el consumo de alimentos o agua contaminados con la bacteria. Entre los productos que con mayor frecuencia se relacionan con la infección están: Carne de res, cerdo o pollo cruda o poco cocida.

Huevos crudos o insuficientemente cocinados.

Leche y productos lácteos sin pasteurizar.

Mariscos provenientes de aguas contaminadas.

Frutas y verduras que hayan estado en contacto con agua contaminada o con jugos de carne cruda.

La bacteria vive normalmente en el intestino de animales y personas infectadas y se elimina a través de las heces, lo que facilita la contaminación de alimentos y superficies. 👉Hidrátate de forma natural ante este brote AQUI! Los síntomas pueden aparecer pocas horas después del contagio La infección no siempre produce síntomas, pero cuando aparecen suelen hacerlo entre seis horas y seis días después de la exposición, aunque otras fuentes indican que comúnmente comienzan entre uno y tres días después. Los síntomas más frecuentes incluyen: Diarrea.

Fiebre.

Dolor o cólicos abdominales.

Náuseas.

Vómitos.

Escalofríos.

Dolor de cabeza.

Sangre en las heces en algunos casos. Muchas personas creen inicialmente que tienen una «gripe estomacal», ya que los síntomas son muy parecidos. Según el Manual MSD, las náuseas y los cólicos suelen aparecer primero y posteriormente se desarrolla una diarrea acuosa acompañada de fiebre y vómitos. 👉Una forma refrescante de mantenerte hidratado La mayoría de los pacientes mejora sin antibióticos

En personas sanas, la infección generalmente desaparece por sí sola después de algunos días o hasta una semana. El tratamiento suele centrarse en: Mantener una buena hidratación.

Reponer los líquidos perdidos por la diarrea.

Descansar mientras el organismo elimina la infección. Las autoridades sanitarias de Nueva York señalan que, en la mayoría de los casos comunes, no se recomienda el uso rutinario de antibióticos ni de medicamentos para detener la diarrea, ya que normalmente el organismo supera la infección sin necesidad de estos tratamientos. El Manual MSD también explica que los antibióticos generalmente no acortan la recuperación en los casos habituales de gastroenteritis y que se reservan para pacientes con mayor riesgo de complicaciones o cuando la bacteria invade el torrente sanguíneo. 👉Combate la diarrea con una hidratación más completa Hay personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones Aunque la mayoría de los casos no representa un peligro grave, ciertos grupos requieren vigilancia médica más estrecha. Entre ellos están: Bebés.

Niños pequeños.

Adultos mayores.

Mujeres embarazadas.

Personas con VIH o SIDA.

Pacientes trasplantados.

Personas que reciben corticoides o medicamentos que disminuyen las defensas.

Personas con enfermedades que afectan el sistema inmunitario.

En estos pacientes, la bacteria puede pasar del intestino al torrente sanguíneo y afectar otros órganos. 👉 Recupera los minerales que pierdes La deshidratación es una de las principales preocupaciones La diarrea intensa puede provocar una pérdida importante de líquidos. Las señales de alarma incluyen: Orina escasa o muy oscura.

Boca y lengua secas.

Ojos hundidos.

Llanto sin lágrimas en niños.

Cansancio extremo.

Irritabilidad o confusión. Si aparecen estos síntomas, es importante buscar atención médica. 👉Una forma refrescante de mantenerte hidratado AQUI! La bacteria también puede afectar otras partes del cuerpo En algunos pacientes, especialmente aquellos con defensas bajas, la salmonela puede ingresar al torrente sanguíneo y producir infecciones en otros órganos.

Entre las complicaciones descritas se encuentran: Infecciones urinarias.

Meningitis.

Endocarditis.

Osteomielitis.

Infecciones en vasos sanguíneos.

Artritis reactiva semanas o meses después de la infección intestinal. Estas complicaciones son poco frecuentes, pero pueden poner en riesgo la vida si no reciben tratamiento oportuno. 👉Una forma refrescante de mantenerte hidratado Las mascotas también pueden transmitir salmonela No solo los alimentos representan un riesgo. Diversos animales pueden portar la bacteria sin mostrar signos de enfermedad, especialmente: Reptiles como tortugas, serpientes y lagartos.

Aves.

Pollitos.

Algunos perros y gatos. El contacto con estos animales o con sus heces hace indispensable lavarse correctamente las manos. El Manual MSD señala que hasta el 90 % de los reptiles pueden estar infectados con Salmonella y recomienda extremar las precauciones, especialmente en hogares con niños pequeños.

👉Combate el calor con una hidratación más completa La prevención comienza en la cocina Los especialistas coinciden en que la mayoría de las infecciones puede evitarse siguiendo medidas sencillas de higiene y manipulación segura de alimentos. Las principales recomendaciones son: Cocinar completamente carnes, pollo y huevos.

Evitar consumir leche cruda o productos sin pasteurizar.

Lavar frutas y verduras antes de consumirlas.

Separar los alimentos crudos de los cocidos para evitar contaminación cruzada.

Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes y después de manipular alimentos, después de ir al baño o tras tocar animales.

Refrigerar rápidamente los alimentos perecederos.

Limpiar tablas de cortar, cuchillos y superficies después de preparar carne cruda. Estas medidas ayudan a reducir significativamente el riesgo de contraer salmonelosis y también evitan transmitir la bacteria a otras personas. La salmonela es una infección que, en la mayoría de los casos, puede prevenirse con medidas sencillas de higiene y una correcta manipulación de los alimentos. Conocer cómo se transmite, identificar sus síntomas a tiempo y saber cuándo buscar atención médica puede marcar la diferencia, especialmente para niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con el sistema inmunitario debilitado. 👉Hidrátate de forma natural ante este nuevo brote AQUI!