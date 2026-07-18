Alerta sanitaria por legionela en Nueva York: ¿Sabes cómo protegerte?

La legionela ya deja 67 afectados y una muerte en Manhattan. Conoce los síntomas, quiénes corren mayor riesgo y cómo protegerte.

67 afectados por legionela

Una muerte confirmada

Cómo protegerte del brote 👉Apoya tu bienestar y sistema inmune con vitamina C Un nuevo brote de legionela mantiene bajo vigilancia sanitaria al Upper East Side de Manhattan, donde las autoridades de Nueva York confirmaron 67 personas afectadas por la bacteria Legionella. El brote ya dejó una muerte confirmada, mientras continúan las investigaciones para contener su propagación. Otras personas ya fueron dadas de alta o presentaron síntomas leves que no requirieron hospitalización. El Departamento de Salud mantiene la vigilancia epidemiológica y continúa investigando si aparecen nuevos casos durante los próximos días. El brote de Legionela suma 67 afectados y una muerte El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York informó que el brote ha dejado 67 personas afectadas.

Las autoridades confirmaron además la primera muerte relacionada con este brote, lo que elevó la preocupación por la evolución de la emergencia sanitaria. Hasta el momento, 15 pacientes permanecen hospitalizados mientras reciben atención médica. Otras personas ya fueron dadas de alta o presentaron síntomas leves que no requirieron hospitalización. El Departamento de Salud mantiene la vigilancia epidemiológica y continúa investigando si aparecen nuevos casos durante los próximos días. 👉 Descubre como puede ayudarte la vitamina D3 Las torres de refrigeración son el principal foco de investigación Las investigaciones se concentran en varias torres de refrigeración ubicadas en edificios del Upper East Side. Las pruebas PCR detectaron material genético de la bacteria Legionella en algunos de estos sistemas. Sin embargo, este tipo de análisis no permite determinar si las bacterias encontradas permanecen vivas.

Por esa razón, especialistas realizan pruebas de cultivo cuyos resultados podrían tardar hasta dos semanas. Mientras tanto, las autoridades emitieron una orden inmediata para reducir cualquier riesgo adicional. Entre las medidas exigidas se encuentran: Vaciar completamente las torres contaminadas.

Realizar una limpieza profunda.

Desinfectar todos los sistemas afectados.

Supervisar el mantenimiento de las instalaciones. El Departamento de Salud no reveló cuántos edificios presentan resultados positivos ni divulgó las direcciones específicas. 👉Fortalece tu cuerpo en tiempos de virus El agua del grifo sigue siendo segura Uno de los mensajes más importantes emitidos por las autoridades busca evitar el pánico entre la población.

El Departamento de Salud aclaró que la bacteria no fue detectada en la fontanería de los edificios. Por ello, los residentes pueden seguir desarrollando sus actividades habituales. Las autoridades explicaron que es seguro: Beber agua del grifo.

Cocinar con agua corriente.

Ducharse y bañarse.

Utilizar normalmente el aire acondicionado doméstico. La legionela tampoco se transmite por ingerir agua o alimentos preparados con agua potable. Además, la enfermedad no se contagia de persona a persona, por lo que convivir con alguien enfermo no representa un riesgo de infección. 👉 Descubre como puede ayudarte la vitamina D3 ¿Qué es la legionela y cómo ocurre el contagio? La legionela es una bacteria que puede multiplicarse en sistemas artificiales de agua cuando no reciben un mantenimiento adecuado.

Entre los lugares donde puede desarrollarse destacan: Torres de refrigeración.

Jacuzzis.

Fuentes ornamentales.

Sistemas de agua caliente.

Algunos humidificadores. Las personas enferman al respirar pequeñas gotas de agua contaminada, conocidas como aerosoles. Cuando estos sistemas expulsan vapor o diminutas partículas de agua con presencia de la bacteria, algunas personas pueden inhalarlas sin darse cuenta. No todas las personas expuestas desarrollan la enfermedad. De hecho, la mayoría nunca llega a presentar síntomas. 👉Apoya tu bienestar con vitamina C Los síntomas pueden confundirse con una gripe

Uno de los principales problemas de la enfermedad del legionario es que sus primeras manifestaciones suelen parecer una gripe común. Los síntomas generalmente aparecen entre dos y 14 días después de la exposición. Entre los signos más frecuentes se encuentran: Fiebre alta.

Escalofríos.

Tos persistente.

Dificultad para respirar.

Dolores musculares.

Dolor de cabeza.

Fatiga intensa o malestar general. En algunos pacientes también pueden presentarse molestias gastrointestinales o confusión, especialmente cuando la infección es más severa. Ante cualquiera de estos síntomas, especialmente si la persona estuvo recientemente en la zona afectada, las autoridades recomiendan buscar atención médica lo antes posible. 👉Apoya tu bienestar con vitamina C ¿Quiénes tienen mayor riesgo? Aunque cualquier persona puede enfermar, algunos grupos presentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar complicaciones.

Entre ellos se encuentran: Personas mayores de 50 años.

Fumadores actuales o exfumadores.

Pacientes con enfermedades pulmonares.

Personas con enfermedades cardíacas.

Quienes tienen el sistema inmunitario debilitado. Los especialistas recuerdan que la enfermedad puede tratarse con antibióticos cuando se diagnostica oportunamente. 👉 Descubre como puede ayudarte la vitamina D3 Cómo reducir el riesgo de legionela La prevención depende principalmente del correcto mantenimiento de los sistemas donde la bacteria puede crecer. Las recomendaciones incluyen: Mantener limpios jacuzzis y sistemas de agua caliente.

Limpiar y desinfectar humidificadores según las instrucciones del fabricante.

Dejar correr el agua en duchas o grifos que hayan permanecido mucho tiempo sin utilizar.

Evitar utilizar jacuzzis con agua turbia o instalaciones visiblemente descuidadas.

Seguir todas las alertas emitidas por las autoridades sanitarias durante un brote. En edificios, hospitales y grandes complejos, el mantenimiento periódico de las torres de refrigeración continúa siendo la medida preventiva más importante.

👉Fortalece tu cuerpo en tiempos de virus Tener un sistema inmunitario fuerte puede ayudar, pero no garantiza protección Los especialistas señalan que la mayoría de las personas expuestas a la bacteria nunca desarrolla la enfermedad, y contar con un sistema inmunitario saludable puede favorecer una mejor respuesta del organismo. Sin embargo, esto no significa que una persona sana esté completamente protegida, ya que cualquier individuo puede enfermar si inhala una cantidad suficiente de bacterias. Por ello, mantener buenos hábitos de salud puede ser beneficioso, pero la mejor protección sigue siendo evitar la exposición a fuentes contaminadas y acudir al médico ante síntomas compatibles. 👉Apoya tu bienestar con vitamina C