Brote de ébola avanza en Congo con cientos de casos confirmados y al menos 100 muertos
Publicado el13/06/2026 a las 10:01
- Brote de ébola avanza
- Muertes superan 100
- Nueva cepa preocupa
El brote de ébola en la República Democrática del Congo continúa generando preocupación internacional tras superar los 600 contagios y dejar más de 100 personas fallecidas en distintas regiones del país.
Datos oficiales indican que hasta el 9 de junio se contabilizaban 635 casos confirmados y 127 muertes, concentradas principalmente en Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur.
Además, al menos 297 pacientes permanecen bajo atención médica en centros especializados, mientras el virus ya ha impactado a 25 de las 104 zonas de salud del país.
Aunque 30 personas han logrado recuperarse, el avance del brote mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, que siguen monitoreando la situación en tiempo real.
Expansión regional y presión sobre sistemas de salud
El impacto del virus no se limita al territorio congoleño, ya que el vecino Uganda también ha reportado casos, lo que eleva el riesgo de propagación en la región.
Según reportes de la ONU, en Uganda se han confirmado 19 contagios y dos muertes, además de un caso probable que también terminó en fallecimiento.
TE PUEDE INTERESAR: Tormenta tropical Cristina amenaza Centroamérica: lluvias intensas y riesgo de inundaciones elevan la alerta
El incremento de diagnósticos ha sido atribuido a una mayor capacidad de detección y rastreo de contactos, aunque las autoridades reconocen que este proceso aún no es suficiente.
Especialistas advierten que el seguimiento de contactos debe intensificarse significativamente para frenar la cadena de transmisión y evitar que el brote escale aún más.
OMS destaca avances pero advierte desafíos urgentes
Desde la Organización Mundial de la Salud se reconoce el esfuerzo de los trabajadores sanitarios que enfrentan el brote en condiciones complejas.
El director de operaciones de emergencia, Abdirahman Mahamud, señaló que ha observado “un claro progreso” en la respuesta de los equipos en primera línea.
Sin embargo, el organismo también ha advertido que la tasa de rastreo de contactos, actualmente en 61.1%, debe superar el 90% para lograr un control efectivo.
El desafío radica en cerrar las brechas en la vigilancia epidemiológica, especialmente en zonas de difícil acceso donde el virus sigue circulando, según ‘Reuters‘.
Nueva cepa sin vacuna complica el control del brote
El brote actual, declarado el 15 de mayo, corresponde a la cepa Bundibugyo, una variante menos común del virus que presenta retos adicionales para su contención.
Autoridades sanitarias explican que los kits de diagnóstico estaban diseñados para otra cepa más frecuente, lo que pudo retrasar la detección inicial del brote.
“La comunidad ha estado expuesta antes al ébola, pero esta es una nueva cepa, una nueva especie para la cual no hay vacuna, no hay tratamiento”, explicó la Dra. Marie Roseline Belizaire.
La especialista agregó: “ya hemos vacunado a esta comunidad en el pasado… así que ahora tenemos que explicárselo para que lo entiendan”, subrayando la complejidad del contexto actual, detalló ‘ABC Australia‘.