Brote de ébola avanza en Congo con cientos de casos confirmados y al menos 100 muertos

Brote de ébola avanza

Muertes superan 100

Nueva cepa preocupa

El brote de ébola en la República Democrática del Congo continúa generando preocupación internacional tras superar los 600 contagios y dejar más de 100 personas fallecidas en distintas regiones del país.

Datos oficiales indican que hasta el 9 de junio se contabilizaban 635 casos confirmados y 127 muertes, concentradas principalmente en Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Además, al menos 297 pacientes permanecen bajo atención médica en centros especializados, mientras el virus ya ha impactado a 25 de las 104 zonas de salud del país.

Aunque 30 personas han logrado recuperarse, el avance del brote mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, que siguen monitoreando la situación en tiempo real.

Expansión regional y presión sobre sistemas de salud

El impacto del virus no se limita al territorio congoleño, ya que el vecino Uganda también ha reportado casos, lo que eleva el riesgo de propagación en la región.

Según reportes de la ONU, en Uganda se han confirmado 19 contagios y dos muertes, además de un caso probable que también terminó en fallecimiento.

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El incremento de diagnósticos ha sido atribuido a una mayor capacidad de detección y rastreo de contactos, aunque las autoridades reconocen que este proceso aún no es suficiente.

Especialistas advierten que el seguimiento de contactos debe intensificarse significativamente para frenar la cadena de transmisión y evitar que el brote escale aún más.