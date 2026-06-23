Bronco se viste de luto y despide a integrante: la muerte de Eddie Valdivia deja huella en su historia

Bronco se viste de luto

Figura clave fallece

Mensaje conmueve fans

La agrupación Bronco atraviesa un momento de duelo tras confirmarse el fallecimiento de Eddie Valdivia, empresario que jugó un papel clave en el crecimiento del grupo en el mercado estadounidense.

La noticia fue compartida por los propios integrantes, quienes utilizaron sus redes sociales para expresar públicamente su pesar y recordar el impacto que tuvo en su trayectoria.

“Con profundo pesar despedimos a un gran amigo que dejó una huella especial en nuestras vidas y la trayectoria del grupo. Eddie Valdivia”, señalaron en un mensaje difundido.

La agrupación también manifestó su solidaridad con los familiares, destacando la cercanía que mantenían con quien consideraban parte importante de su historia.

Reconocen su legado dentro de la banda

En el mismo comunicado, Bronco subrayó la relevancia de Valdivia no solo como colaborador, sino como alguien que contribuyó al desarrollo profesional del grupo fuera de México.

“Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, enviándoles nuestro afecto y nuestras más sinceras condolencias. Su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros. Descanse en paz!”, agregaron.

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Aunque no se dieron a conocer detalles sobre la causa de su fallecimiento, el mensaje dejó claro el impacto personal y profesional que tuvo en la agrupación.

El reconocimiento público confirma la importancia de su figura en una etapa clave para la consolidación del grupo en escenarios internacionales.