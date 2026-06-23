Bronco se viste de luto y despide a integrante: la muerte de Eddie Valdivia deja huella en su historia
Publicado el23/06/2026 a las 12:15
- Bronco se viste de luto
- Figura clave fallece
- Mensaje conmueve fans
La agrupación Bronco atraviesa un momento de duelo tras confirmarse el fallecimiento de Eddie Valdivia, empresario que jugó un papel clave en el crecimiento del grupo en el mercado estadounidense.
La noticia fue compartida por los propios integrantes, quienes utilizaron sus redes sociales para expresar públicamente su pesar y recordar el impacto que tuvo en su trayectoria.
“Con profundo pesar despedimos a un gran amigo que dejó una huella especial en nuestras vidas y la trayectoria del grupo. Eddie Valdivia”, señalaron en un mensaje difundido.
La agrupación también manifestó su solidaridad con los familiares, destacando la cercanía que mantenían con quien consideraban parte importante de su historia.
Reconocen su legado dentro de la banda
En el mismo comunicado, Bronco subrayó la relevancia de Valdivia no solo como colaborador, sino como alguien que contribuyó al desarrollo profesional del grupo fuera de México.
“Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, enviándoles nuestro afecto y nuestras más sinceras condolencias. Su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros. Descanse en paz!”, agregaron.
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Aunque no se dieron a conocer detalles sobre la causa de su fallecimiento, el mensaje dejó claro el impacto personal y profesional que tuvo en la agrupación.
El reconocimiento público confirma la importancia de su figura en una etapa clave para la consolidación del grupo en escenarios internacionales.
Figura clave en la expansión internacional
Eddie Valdivia se desempeñó como empresario y promotor de espectáculos en California, donde desarrolló una amplia trayectoria en la industria musical.
Su trabajo estuvo vinculado a la organización y promoción de conciertos de artistas latinos, incluyendo a Bronco, facilitando su posicionamiento en el público de Estados Unidos.
Gracias a este tipo de colaboraciones, el grupo logró ampliar su alcance y consolidar su presencia más allá de su base tradicional de seguidores.
Su labor detrás de escena fue determinante para que diversas giras y presentaciones se llevaran a cabo con éxito en territorio estadounidense.
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Su ausencia marca a la industria y al grupo
La noticia ha generado reacciones entre seguidores y personas vinculadas a la música regional mexicana, quienes reconocen su influencia en el sector.
La pérdida de Valdivia representa la salida de una figura que, aunque no estaba en el escenario, fue fundamental para el crecimiento de varios proyectos musicales.
En el caso de Bronco, su fallecimiento deja un vacío en una etapa en la que el grupo sigue activo y conectado con nuevas generaciones.
El mensaje del grupo refleja no solo tristeza, sino también el reconocimiento a una relación que trascendió lo profesional y se convirtió en parte de su historia.