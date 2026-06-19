Brasil llega obligado a ganar tras decepcionar en su debut

La selección de Brasil afronta uno de sus primeros exámenes de presión en el Mundial 2026 cuando enfrente a Haití este viernes en Filadelfia, en un partido que podría marcar el rumbo de la Canarinha en la fase de grupos.

Luego del decepcionante empate 1-1 frente a Marruecos en su debut, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega obligado a mostrar una mejor versión y recuperar la confianza de una afición que comienza a cuestionar el proyecto.

Las primeras críticas para Ancelotti

La llegada de Carlo Ancelotti generó una enorme expectativa en Brasil hace un año. Sin embargo, tras el estreno mundialista, las críticas no tardaron en aparecer.

Exjugadores, analistas y aficionados han señalado la falta de funcionamiento colectivo del equipo, así como el bajo rendimiento de algunas de sus principales figuras.

La presión también ha aumentado por las pocas oportunidades otorgadas a jóvenes talentos como Endrick y Rayan.

Neymar seguirá fuera

Uno de los grandes focos de atención continúa siendo Neymar.