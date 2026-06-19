Brasil llega obligado a ganar tras decepcionar en su debut
Publicado el19/06/2026 a las 08:14
La selección de Brasil afronta uno de sus primeros exámenes de presión en el Mundial 2026 cuando enfrente a Haití este viernes en Filadelfia, en un partido que podría marcar el rumbo de la Canarinha en la fase de grupos.
Luego del decepcionante empate 1-1 frente a Marruecos en su debut, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega obligado a mostrar una mejor versión y recuperar la confianza de una afición que comienza a cuestionar el proyecto.
Las primeras críticas para Ancelotti
La llegada de Carlo Ancelotti generó una enorme expectativa en Brasil hace un año. Sin embargo, tras el estreno mundialista, las críticas no tardaron en aparecer.
Exjugadores, analistas y aficionados han señalado la falta de funcionamiento colectivo del equipo, así como el bajo rendimiento de algunas de sus principales figuras.
La presión también ha aumentado por las pocas oportunidades otorgadas a jóvenes talentos como Endrick y Rayan.
Neymar seguirá fuera
Uno de los grandes focos de atención continúa siendo Neymar.
La Confederación Brasileña de Futbol confirmó que el delantero no viajará a Filadelfia y permanecerá en Nueva Jersey para completar la fase final de su recuperación de una lesión muscular en la pantorrilla derecha.
La ausencia del histórico atacante sigue generando debate en Brasil, donde muchos cuestionan su convocatoria pese a no encontrarse en plenitud física.
Brasil busca recuperar sensaciones
Ancelotti aprovechó la semana para probar variantes en todas las líneas y ajustar aspectos tácticos que no funcionaron ante Marruecos.
Incluso se especula con modificaciones importantes en el once titular para intentar darle mayor equilibrio al equipo.
El propio entrenador reconoció que Brasil necesita mejorar si quiere competir por el título mundial.
Haití no quiere ser una víctima
Aunque sobre el papel Brasil aparece como amplio favorito, dentro del plantel existe cautela.
La selección haitiana regresó a una Copa del Mundo por primera vez desde 1974 y dejó una imagen positiva pese a caer por la mínima diferencia ante Escocia en la primera jornada.
Los brasileños han insistido durante la semana en que no pueden subestimar a su rival.
Un partido clave para el Grupo C
Brasil necesita una victoria para tomar impulso antes de la última fecha de la fase de grupos y evitar complicaciones en la lucha por los boletos a la siguiente ronda.
Con o sin Neymar, la Canarinha está obligada a responder sobre el terreno de juego y demostrar por qué sigue siendo considerada una de las grandes candidatas al título del Mundial 2026.
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