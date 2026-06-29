¡Brasil remonta a Japón con gol agónico y pasan a octavos!

Brasil evitó el desastre en el Mundial 2026 con una remontada agónica.

Derrotó a Japón con un gol en los minutos finales y aseguró su clasificación tras un partido mucho más complicado de lo esperado.

La Canarinha sigue con vida, pero dejó dudas tras sufrir ante un rival que estuvo cerca de dar la sorpresa.

Japón golpea primero y sorprende

El inicio fue inesperado.

Japón se adelantó en el primer tiempo tras un robo en mitad de cancha y una contra bien ejecutada, dejando en evidencia las dificultades defensivas de Brasil.

El golpe cambió el partido.

Brasil choca contra un muro