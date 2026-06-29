¡Brasil remonta a Japón con gol agónico y pasan a octavos!
Publicado el29/06/2026 a las 10:13
Brasil evitó el desastre en el Mundial 2026 con una remontada agónica.
Derrotó a Japón con un gol en los minutos finales y aseguró su clasificación tras un partido mucho más complicado de lo esperado.
La Canarinha sigue con vida, pero dejó dudas tras sufrir ante un rival que estuvo cerca de dar la sorpresa.
Japón golpea primero y sorprende
El inicio fue inesperado.
Japón se adelantó en el primer tiempo tras un robo en mitad de cancha y una contra bien ejecutada, dejando en evidencia las dificultades defensivas de Brasil.
El golpe cambió el partido.
Brasil choca contra un muro
La reacción fue inmediata, pero sin eficacia.
Brasil dominó la posesión, acumuló remates y encerró a Japón en su área, pero se encontró con una defensa ordenada y un arquero inspirado.
El empate no llegaba.
Casemiro rompe la resistencia
El punto de quiebre llegó tras el descanso.
Un cabezazo de Casemiro en el área pequeña permitió a Brasil igualar el marcador y renovar la presión sobre un Japón cada vez más replegado.
El partido se volcó totalmente.
Asedio total en el tramo final
Brasil no dejó de insistir.
El equipo de Ancelotti intensificó su dominio en el segundo tiempo, generando múltiples ocasiones y obligando a Japón a defenderse con todo.
El desgaste asiático fue evidente.
Martinelli firma la remontada en el último instante
Cuando parecía inevitable la prórroga, llegó el golpe final.
Gabriel Martinelli apareció en el tiempo añadido para marcar el gol de la victoria tras una asistencia precisa dentro del área.
Un tanto que desató la locura.
Clasificación sufrida y dudas en el aire
El final fue liberador… pero deja preguntas.
Brasil avanzó tras una remontada heroica, aunque el rendimiento mostró fisuras ante un rival que lo llevó al límite.
La clasificación está asegurada.
La tranquilidad, no tanto.
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