Brasil pone a prueba su candidatura; Cristiano y Portugal generan expectativa
Publicado el13/06/2026 a las 07:52
El Mundial 2026 sigue tomando temperatura y la tercera jornada del torneo llega cargada de historias destacadas, encabezadas por el esperado enfrentamiento entre Brasil y Marruecos, además de la creciente expectativa que rodea a Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal.
Brasil enfrenta su primera gran prueba
La selección brasileña afrontará uno de los partidos más exigentes de la fase de grupos cuando se mida a Marruecos en Nueva Jersey.
Con Carlo Ancelotti en el banquillo y liderada por Vinícius Júnior, la Canarinha buscará demostrar que está lista para volver a pelear por el título mundial después de más de dos décadas de espera.
Brasil llega sin Neymar, pero con una generación talentosa que intentará superar al equipo marroquí que sorprendió al mundo al alcanzar las semifinales en Qatar 2022.
El esperado estreno mundialista de Lopetegui
Ocho años después de su polémica salida de España antes del Mundial de Rusia 2018, Julen Lopetegui finalmente debutará en una Copa del Mundo.
Ahora al frente de Catar, el entrenador español enfrentará a Suiza en un duelo clave por el liderato del Grupo B.
Estados Unidos comienza con autoridad
La selección de Estados Unidos dejó una grata impresión en su debut tras golear 4-1 a Paraguay.
El equipo dirigido por Mauricio Pochettino dominó el encuentro de principio a fin y confirmó por qué es considerado uno de los candidatos a avanzar con comodidad en el Grupo D.
Haití vuelve al escenario mundial
Después de 52 años de ausencia, Haití volverá a disputar un partido mundialista cuando enfrente a Escocia.
La selección caribeña buscará escribir una nueva página en su historia y aprovechar el impulso que dejó durante su preparación previa al torneo.
Cristiano Ronaldo sigue siendo el centro de atención
Mientras Portugal espera su debut frente a República Democrática del Congo, todas las miradas continúan enfocadas en Cristiano Ronaldo.
El astro portugués, que disputa su sexta Copa del Mundo, ya se encuentra en Estados Unidos junto al equipo de Roberto Martínez y realizará su primer entrenamiento abierto al público.
Portugal es considerada una de las selecciones con mayores opciones de llegar lejos en el torneo y Cristiano buscará añadir el único gran trofeo que falta en su extraordinaria carrera.
El Mundial apenas comienza, pero la emoción ya está en su punto más alto
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