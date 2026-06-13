Brasil pone a prueba su candidatura; Cristiano y Portugal generan expectativa

El Mundial 2026 sigue tomando temperatura y la tercera jornada del torneo llega cargada de historias destacadas, encabezadas por el esperado enfrentamiento entre Brasil y Marruecos, además de la creciente expectativa que rodea a Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal.

Brasil enfrenta su primera gran prueba

La selección brasileña afrontará uno de los partidos más exigentes de la fase de grupos cuando se mida a Marruecos en Nueva Jersey.

Con Carlo Ancelotti en el banquillo y liderada por Vinícius Júnior, la Canarinha buscará demostrar que está lista para volver a pelear por el título mundial después de más de dos décadas de espera.

Brasil llega sin Neymar, pero con una generación talentosa que intentará superar al equipo marroquí que sorprendió al mundo al alcanzar las semifinales en Qatar 2022.

El esperado estreno mundialista de Lopetegui

Ocho años después de su polémica salida de España antes del Mundial de Rusia 2018, Julen Lopetegui finalmente debutará en una Copa del Mundo.

Ahora al frente de Catar, el entrenador español enfrentará a Suiza en un duelo clave por el liderato del Grupo B.