Brasil golea y avanza en el Mundial

Brasil despejó cualquier duda en el momento justo.

Con un Vinícius Júnior encendido, la Canarinha venció 3-0 a Escocia en Miami, cerró la fase de grupos con autoridad y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El delantero del Real Madrid se consolida como la gran figura ofensiva de Brasil y uno de los nombres más determinantes del torneo.

Vinícius aprovecha un error y abre el camino

El partido se rompió temprano.

A los siete minutos, Vinícius leyó un pase atrás defectuoso de la defensa escocesa, interceptó el balón, eludió al arquero y definió con tranquilidad para el 1-0.

Un gol que cambió el guion desde el inicio.

El VAR le quitó un gol… pero no el protagonismo