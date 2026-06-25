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Brasil golea y avanza en el Mundial
Vinícius marcó un doblete clave en la victoria de Brasil sobre Escocia y lidera a la Canarinha rumbo a la siguiente ronda del Mundial 2026.
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Brasil golea y avanza en el Mundial

Publicado el24/06/2026 a las 16:45

Brasil despejó cualquier duda en el momento justo.

Con un Vinícius Júnior encendido, la Canarinha venció 3-0 a Escocia en Miami, cerró la fase de grupos con autoridad y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El delantero del Real Madrid se consolida como la gran figura ofensiva de Brasil y uno de los nombres más determinantes del torneo.

Vinícius aprovecha un error y abre el camino

Foto: EFE. Brasil golea y avanza en el Mundial

El partido se rompió temprano.

A los siete minutos, Vinícius leyó un pase atrás defectuoso de la defensa escocesa, interceptó el balón, eludió al arquero y definió con tranquilidad para el 1-0.

Un gol que cambió el guion desde el inicio.

El VAR le quitó un gol… pero no el protagonismo

Foto: EFE. Brasil golea y avanza en el Mundial.

El brasileño siguió siendo el más peligroso.

A los 22 minutos volvió a marcar tras presionar alto y ganar la posición, pero el VAR intervino y anuló el tanto por una falta previa en la jugada.

La decisión generó polémica, pero no frenó su impacto.

Revancha inmediata antes del descanso

Mundial - Brasil
Foto: EFE

Vinícius no dejó pasar la oportunidad.

En el tiempo añadido del primer tiempo apareció por el segundo palo y, de cabeza, firmó el 2-0 tras un centro de Casemiro.

Esta vez, sin discusión.

Brasil liquida y se mete en la siguiente ronda

Mundial - Brasil
Foto: EFE

Con la ventaja, Brasil controló el partido.

El tercer gol terminó de cerrar el triunfo en el complemento y aseguró una victoria contundente que confirma el crecimiento del equipo en el torneo.

La Canarinha avanza con autoridad.

Vinícius, la gran figura del Mundial para Brasil

Foto: EFE

El delantero atraviesa un momento brillante.

Con este doblete, alcanzó tres goles en tres partidos y se posiciona como el principal referente ofensivo del equipo de Carlo Ancelotti.

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