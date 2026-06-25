Brasil golea y avanza en el Mundial
Publicado el24/06/2026 a las 16:45
Brasil despejó cualquier duda en el momento justo.
Con un Vinícius Júnior encendido, la Canarinha venció 3-0 a Escocia en Miami, cerró la fase de grupos con autoridad y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
El delantero del Real Madrid se consolida como la gran figura ofensiva de Brasil y uno de los nombres más determinantes del torneo.
Vinícius aprovecha un error y abre el camino
El partido se rompió temprano.
A los siete minutos, Vinícius leyó un pase atrás defectuoso de la defensa escocesa, interceptó el balón, eludió al arquero y definió con tranquilidad para el 1-0.
Un gol que cambió el guion desde el inicio.
El VAR le quitó un gol… pero no el protagonismo
El brasileño siguió siendo el más peligroso.
A los 22 minutos volvió a marcar tras presionar alto y ganar la posición, pero el VAR intervino y anuló el tanto por una falta previa en la jugada.
La decisión generó polémica, pero no frenó su impacto.
Revancha inmediata antes del descanso
Vinícius no dejó pasar la oportunidad.
En el tiempo añadido del primer tiempo apareció por el segundo palo y, de cabeza, firmó el 2-0 tras un centro de Casemiro.
Esta vez, sin discusión.
Brasil liquida y se mete en la siguiente ronda
Con la ventaja, Brasil controló el partido.
El tercer gol terminó de cerrar el triunfo en el complemento y aseguró una victoria contundente que confirma el crecimiento del equipo en el torneo.
La Canarinha avanza con autoridad.
Vinícius, la gran figura del Mundial para Brasil
El delantero atraviesa un momento brillante.
Con este doblete, alcanzó tres goles en tres partidos y se posiciona como el principal referente ofensivo del equipo de Carlo Ancelotti.
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