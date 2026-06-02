¿Brasil campeón otra vez? La coincidencia que ilusiona
Publicado el02/06/2026 a las 09:58
Una curiosa coincidencia deportiva ha comenzado a circular con fuerza en redes sociales y ya ilusiona a los aficionados de Brasil de cara al Mundial 2026.
Aunque no tiene base deportiva real, este tipo de patrones históricos suele generar conversación y expectativa, especialmente cuando involucra a selecciones con tradición mundialista como Brasil.
La coincidencia que revive la historia
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Todo comienza con dos momentos clave.
En 1970, cuando México organizó la Copa del Mundo, los New York Knicks fueron finalistas de la NBA. Ese mismo año, Brasil se coronó campeón del mundo.
El patrón se repitió en 1994
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La historia tuvo un eco más de dos décadas después.
En 1994, con el Mundial celebrado en Estados Unidos, los Knicks volvieron a ser finalistas de la NBA… y Brasil nuevamente levantó el trofeo.
2026 vuelve a encender la ilusión
Ahora, en 2026, la coincidencia reaparece.
Los Knicks están otra vez en las Finales de la NBA, mientras que el Mundial se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, dos de los países que ya fueron escenario de esos antecedentes.
¿Casualidad o superstición futbolera?
No existe una relación directa entre ambos eventos.
Sin embargo, en el fútbol, este tipo de coincidencias alimenta la narrativa y las expectativas de los aficionados.
Brasil llega como candidato
Más allá de la coincidencia, Brasil siempre parte como uno de los favoritos.
Su historia, su talento y su peso en los Mundiales hacen que cualquier señal, por mínima que sea, sea interpretada como un buen augurio.
El Mundial 2026 definirá si la historia vuelve a repetirse o si esta coincidencia queda solo como una curiosidad viral.
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