¿Brasil campeón otra vez? La coincidencia que ilusiona

Una curiosa coincidencia entre los New York Knicks y los Mundiales revive la ilusión de Brasil rumbo a 2026.

Una curiosa coincidencia deportiva ha comenzado a circular con fuerza en redes sociales y ya ilusiona a los aficionados de Brasil de cara al Mundial 2026. Aunque no tiene base deportiva real, este tipo de patrones históricos suele generar conversación y expectativa, especialmente cuando involucra a selecciones con tradición mundialista como Brasil. La coincidencia que revive la historia Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ESPN Deportes (@espndeportes) Todo comienza con dos momentos clave. En 1970, cuando México organizó la Copa del Mundo, los New York Knicks fueron finalistas de la NBA. Ese mismo año, Brasil se coronó campeón del mundo. El patrón se repitió en 1994 Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de New York Knicks 🏀 (@nyknicks)

La historia tuvo un eco más de dos décadas después. En 1994, con el Mundial celebrado en Estados Unidos, los Knicks volvieron a ser finalistas de la NBA… y Brasil nuevamente levantó el trofeo. 2026 vuelve a encender la ilusión Ahora, en 2026, la coincidencia reaparece. Los Knicks están otra vez en las Finales de la NBA, mientras que el Mundial se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, dos de los países que ya fueron escenario de esos antecedentes. ¿Casualidad o superstición futbolera? No existe una relación directa entre ambos eventos. Sin embargo, en el fútbol, este tipo de coincidencias alimenta la narrativa y las expectativas de los aficionados.