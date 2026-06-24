¡Bosnia venció a Qatar y se aferra a la clasificación!
Publicado el24/06/2026 a las 12:58
Bosnia y Herzegovina hizo su parte en el cierre del Grupo B. Venció 3-1 a Qatar en Seattle, sumó tres puntos clave y mantiene viva la ilusión de avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
No le alcanzó para clasificar directo, pero el triunfo lo deja en la pelea como uno de los mejores terceros del torneo.
Bosnia golpea primero y encamina el partido
El equipo europeo salió decidido desde el inicio, consciente de que solo servía ganar.
Kerim Alajbegovic abrió el marcador con un golazo tras una jugada individual que rompió la resistencia rival. Luego, un autogol amplió la ventaja y parecía encaminar una tarde tranquila.
Durante ese tramo, Bosnia mostró su mejor versión: intensidad, dominio del balón y profundidad en ataque.
Un bajón que casi complica todo
Con el 2-0, el equipo bajó el ritmo.
Qatar aprovechó ese momento para descontar antes del descanso y meterse nuevamente en partido. Bosnia perdió intensidad, cedió la iniciativa y dejó dudas en defensa.
Esa desconexión obligó al equipo a sufrir más de lo esperado en el complemento.
El gol final que mantiene viva la ilusión
Cuando el partido entraba en su tramo decisivo y el resultado seguía abierto, Bosnia encontró el golpe definitivo.
Ermin Mahmic apareció en el área para marcar el 3-1 y sentenciar el encuentro, un tanto que no solo aseguró la victoria, sino que también alimenta las esperanzas de clasificación.
Bosnia queda en espera, pero con chances reales
Con este resultado, Bosnia cerró la fase de grupos con cuatro puntos y en la tercera posición.
Ahora deberá esperar otros resultados para saber si accede a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.
Qatar se despide y Bosnia sueña
El triunfo no garantiza el pase, pero sí mantiene con vida a un equipo que mostró dos caras: una dominante y otra vulnerable.
Bosnia cumplió con lo que debía. Ahora, el destino ya no depende solo de ellos.
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