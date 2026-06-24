¡Bosnia venció a Qatar y se aferra a la clasificación!

Bosnia y Herzegovina hizo su parte en el cierre del Grupo B. Venció 3-1 a Qatar en Seattle, sumó tres puntos clave y mantiene viva la ilusión de avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

No le alcanzó para clasificar directo, pero el triunfo lo deja en la pelea como uno de los mejores terceros del torneo.

Bosnia golpea primero y encamina el partido

El equipo europeo salió decidido desde el inicio, consciente de que solo servía ganar.

Kerim Alajbegovic abrió el marcador con un golazo tras una jugada individual que rompió la resistencia rival. Luego, un autogol amplió la ventaja y parecía encaminar una tarde tranquila.

Durante ese tramo, Bosnia mostró su mejor versión: intensidad, dominio del balón y profundidad en ataque.

Un bajón que casi complica todo

Con el 2-0, el equipo bajó el ritmo.