Boletos para la Final de Champions 2026 alcanzan precios récord

El próximo 30 de mayo de 2026, Puskás Aréna será el escenario de la gran final de la UEFA Champions League Final 2026, con un duelo inédito entre Arsenal FC y Paris Saint-Germain, un partido que ha provocado una auténtica locura por los boletos entre aficionados de Inglaterra, Francia y el resto del mundo.

El inmueble de Budapest tendrá una capacidad cercana a los 67 mil espectadores y será escenario de una de las finales más esperadas de los últimos años.

¿Cómo se distribuyeron los boletos?

La UEFA distribuyó las entradas en distintas categorías y reservó cerca del 40% del estadio para aficionados de ambos finalistas en las categorías más accesibles.

La venta oficial se realizó mediante sorteo y a través de las plataformas oficiales de ambos clubes, agotándose prácticamente en cuestión de horas debido a la enorme demanda.

¿Dónde se pueden conseguir boletos?

Actualmente todavía es posible encontrar entradas mediante plataformas de reventa autorizadas y sitios especializados como:

UEFA Tickets

StubHub

SeatPick

Ticombo

Hellotickets

Sin embargo, los precios ya se encuentran muy por encima de su valor original.