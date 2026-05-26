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Boletos para la Final de Champions 2026 alcanzan precios récord
Conoce cuánto cuestan los boletos para la Final de Champions League 2026 entre Arsenal y PSG en Budapest.
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Boletos para la Final de Champions 2026 alcanzan precios récord

Publicado el26/05/2026 a las 10:41

El próximo 30 de mayo de 2026, Puskás Aréna será el escenario de la gran final de la UEFA Champions League Final 2026, con un duelo inédito entre Arsenal FC y Paris Saint-Germain, un partido que ha provocado una auténtica locura por los boletos entre aficionados de Inglaterra, Francia y el resto del mundo.

El inmueble de Budapest tendrá una capacidad cercana a los 67 mil espectadores y será escenario de una de las finales más esperadas de los últimos años.

¿Cómo se distribuyeron los boletos?

Champions League
FOTO: ShutterStock

La UEFA distribuyó las entradas en distintas categorías y reservó cerca del 40% del estadio para aficionados de ambos finalistas en las categorías más accesibles.

La venta oficial se realizó mediante sorteo y a través de las plataformas oficiales de ambos clubes, agotándose prácticamente en cuestión de horas debido a la enorme demanda.

¿Dónde se pueden conseguir boletos?

Actualmente todavía es posible encontrar entradas mediante plataformas de reventa autorizadas y sitios especializados como:

  • UEFA Tickets
  • StubHub
  • SeatPick
  • Ticombo
  • Hellotickets

Sin embargo, los precios ya se encuentran muy por encima de su valor original.

¿Cuánto cuestan los boletos para la Final de Champions League 2026?

Champions League
FOTO: ShutterStock
  • Fans First | $75 USD
  • Categoría 3 | $195 USD
  • Categoría 2 | $705 USD
  • Categoría 1 | $1,030 USD
  • Discapacidad | $75 USD (incluye boleto de acompañante)
  • Hospitality VIP | $3,800 USD

Festival para aficionados en Budapest

Champions League
FOTO: ShutterStock

Del 28 al 31 de mayo se celebrará el Champions League Festival en la Plaza de los Héroes de Budapest, con actividades gratuitas, espectáculos, torneos de leyendas y experiencias para aficionados.

Incluso quienes no logren conseguir boleto para el partido podrán vivir el ambiente de la final en la ciudad húngara.

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