Boletos para la Final de Champions 2026 alcanzan precios récord
Publicado el26/05/2026 a las 10:41
El próximo 30 de mayo de 2026, Puskás Aréna será el escenario de la gran final de la UEFA Champions League Final 2026, con un duelo inédito entre Arsenal FC y Paris Saint-Germain, un partido que ha provocado una auténtica locura por los boletos entre aficionados de Inglaterra, Francia y el resto del mundo.
El inmueble de Budapest tendrá una capacidad cercana a los 67 mil espectadores y será escenario de una de las finales más esperadas de los últimos años.
¿Cómo se distribuyeron los boletos?
La UEFA distribuyó las entradas en distintas categorías y reservó cerca del 40% del estadio para aficionados de ambos finalistas en las categorías más accesibles.
La venta oficial se realizó mediante sorteo y a través de las plataformas oficiales de ambos clubes, agotándose prácticamente en cuestión de horas debido a la enorme demanda.
¿Dónde se pueden conseguir boletos?
Actualmente todavía es posible encontrar entradas mediante plataformas de reventa autorizadas y sitios especializados como:
- UEFA Tickets
- StubHub
- SeatPick
- Ticombo
- Hellotickets
Sin embargo, los precios ya se encuentran muy por encima de su valor original.
¿Cuánto cuestan los boletos para la Final de Champions League 2026?
- Fans First | $75 USD
- Categoría 3 | $195 USD
- Categoría 2 | $705 USD
- Categoría 1 | $1,030 USD
- Discapacidad | $75 USD (incluye boleto de acompañante)
- Hospitality VIP | $3,800 USD
Festival para aficionados en Budapest
Del 28 al 31 de mayo se celebrará el Champions League Festival en la Plaza de los Héroes de Budapest, con actividades gratuitas, espectáculos, torneos de leyendas y experiencias para aficionados.
Incluso quienes no logren conseguir boleto para el partido podrán vivir el ambiente de la final en la ciudad húngara.
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