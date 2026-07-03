Boda de Taylor Swift y Travis Kelce desata furor por sus invitados

La supuesta boda de Taylor Swift y Travis Kelce ya sacude Nueva York.

Filtraciones apuntan a una celebración masiva en el Madison Square Garden con una lista de invitados repleta de celebridades.

El evento no solo sería la unión de dos figuras globales, sino uno de los encuentros más exclusivos y mediáticos del año en la industria del entretenimiento.

Nueva York, epicentro del evento

Todo apunta a una boda de alto perfil.

Durante varios días, Midtown Manhattan ha sido escenario de un despliegue inusual que alimenta los rumores sobre la ceremonia entre la cantante y el jugador de la NFL.

El lugar elegido no pasa desapercibido.

Una celebración a gran escala