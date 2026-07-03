Boda de Taylor Swift y Travis Kelce desata furor por sus invitados
Publicado el03/07/2026 a las 09:13
La supuesta boda de Taylor Swift y Travis Kelce ya sacude Nueva York.
Filtraciones apuntan a una celebración masiva en el Madison Square Garden con una lista de invitados repleta de celebridades.
El evento no solo sería la unión de dos figuras globales, sino uno de los encuentros más exclusivos y mediáticos del año en la industria del entretenimiento.
Nueva York, epicentro del evento
Todo apunta a una boda de alto perfil.
Durante varios días, Midtown Manhattan ha sido escenario de un despliegue inusual que alimenta los rumores sobre la ceremonia entre la cantante y el jugador de la NFL.
El lugar elegido no pasa desapercibido.
Una celebración a gran escala
El festejo sería de varios días.
Reportes señalan que las celebraciones iniciaron con una cena íntima para cerca de 100 personas, antes de la gran fiesta programada con alrededor de 1000 invitados.
El Madison Square Garden sería el escenario principal.
Celebridades dominan la lista filtrada
Los nombres llaman la atención.
Entre los invitados figurarían figuras como Selena Gomez, Ed Sheeran, Sabrina Carpenter y las hermanas Gigi y Bella Hadid, además de actores y referentes de Hollywood.
La música también tendrá peso.
Beyoncé, Jay-Z y figuras de la industria
La lista crece.
También estarían invitados Beyoncé y Jay-Z, junto a productores clave de la carrera de Swift como Jack Antonoff, Max Martin y Aaron Dessner.
Ejecutivos de grandes compañías musicales también aparecen.
Disney, cine y grandes empresarios presentes
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El evento cruza industrias.
Ejecutivos de Disney, figuras del cine como Steven Spielberg y líderes del entretenimiento global formarían parte de la exclusiva celebración.
Una mezcla de poder e influencia.
Ausencias y detalles que generan ruido
No todos podrán asistir.
Harry Styles, invitado según reportes, no acudiría por compromisos de su gira, lo que añade otro elemento de interés al evento.
El misterio continúa.
Una boda rodeada de especulación
Nada está confirmado oficialmente.
Aunque los detalles siguen siendo filtraciones, el impacto mediático ya posiciona esta posible boda como uno de los eventos más comentados del año.
La expectativa sigue creciendo.
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