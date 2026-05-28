Trump podría aparecer en un billete de 250 dólares, revelan presión dentro del Tesoro
Publicado el28/05/2026 a las 11:19
- Presionan por billete Trump
- Tesoro prepara prototipos
- Congreso decidiría propuesta
Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos han presionado a la oficina encargada de imprimir dinero para preparar un nuevo billete de 250 dólares con el rostro del presidente Donald Trump, según reveló The Washington Post.
Por qué importa: La propuesta ha generado preocupación dentro del Departamento del Tesoro.
La ley federal prohíbe que personas vivas aparezcan en la moneda estadounidense.
El tema también reabre el debate sobre el uso de símbolos oficiales vinculados a figuras políticas en funciones.
Billete de Trump genera presión interna
Donal Trump ordenó crear el billete de 250 dólares con su rostro. pic.twitter.com/sbA8YNReAQ
— vision 360 IA (@OJOVENE) May 28, 2026
De acuerdo con The Washington Post, el tesorero estadounidense Brandon Beach y su principal asesor, Mike Brown, insistieron repetidamente ante empleados de la Oficina de Grabado e Impresión.
El objetivo era preparar prototipos de un posible billete de 250 dólares con la imagen de Trump.
Al menos cuatro fuentes consultadas por el medio confirmaron las presiones internas.
La iniciativa encendió alertas entre trabajadores del Tesoro.
Los empleados recordaron que la legislación actual no permite que personas vivas aparezcan en billetes estadounidenses.
La restricción existe desde 1866. Ese año se prohibió incluir la imagen de un funcionario del Tesoro en un billete de cinco centavos.
Desde entonces, ninguna persona viva ha sido colocada en la moneda del país.
El año pasado, un proyecto de ley buscó que Trump apareciera en un billete de 250 dólares.
La propuesta pretendía conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos. Sin embargo, la iniciativa nunca fue aprobada en el Congreso.
Scott Bessent dice que todo depende del Congreso
Enloquecido Trump:
Trump y el Departamento del Tesoro, diseñan billete de $250, con la imagen de Donald Trump. Si se lanza, sería la primera persona viva en aparecer en la moneda de EE. UU. desde 1866.
Así el poder de la pedofilia.
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— David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) May 28, 2026
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, abordó el tema este jueves durante una comparecencia en la Casa Blanca.
Bessent afirmó que la decisión depende completamente del Congreso.
“Todo está en manos del Congreso, todo se decide en el Capitolio”, declaró.
También recordó cuáles son sus obligaciones legales como secretario del Tesoro.
Según explicó, existen dos mandatos sobre la moneda estadounidense.
El primero establece que ninguna persona viva puede aparecer en la moneda del país.
El segundo exige que la moneda lleve la frase “In God We Trust”.
Pese a ello, Bessent señaló que el Departamento del Tesoro se anticipa a posibles cambios legislativos.
Por esa razón, aseguró que se han realizado preparativos en caso de que el Congreso apruebe una nueva ley.
Aun así, enfatizó que el Tesoro actuará “estrictamente conforme a la ley”.
Las declaraciones ocurrieron mientras crece la atención sobre posibles cambios simbólicos vinculados al 250 aniversario de la independencia estadounidense.
Trump también aparecerá en dólares y pasaportes
El Departamento del Tesoro anunció recientemente otra modificación relacionada con Trump.
A finales de este año, los dólares estadounidenses llevarán la firma del presidente.
La medida convertirá a Trump en el primer mandatario en funciones cuya rúbrica aparezca en la moneda estadounidense.
Además, el Departamento de Estado prepara nuevos diseños de pasaportes.
Los documentos especiales conmemorarán el 250 aniversario de la independencia del país.
Según informó Fox News a finales de abril, habrá una edición limitada con la imagen de Trump.
Las maquetas obtenidas por el medio muestran el rostro del presidente en la portada interior del pasaporte.
La imagen aparece rodeada por la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense.
También incluye la firma de Trump en color dorado.
El posible billete de 250 dólares se suma así a otros proyectos simbólicos impulsados durante las celebraciones del aniversario nacional.