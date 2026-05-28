Trump podría aparecer en un billete de 250 dólares, revelan presión dentro del Tesoro

Presionan por billete Trump

Tesoro prepara prototipos

Congreso decidiría propuesta

Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos han presionado a la oficina encargada de imprimir dinero para preparar un nuevo billete de 250 dólares con el rostro del presidente Donald Trump, según reveló The Washington Post.

Por qué importa: La propuesta ha generado preocupación dentro del Departamento del Tesoro.

La ley federal prohíbe que personas vivas aparezcan en la moneda estadounidense.

El tema también reabre el debate sobre el uso de símbolos oficiales vinculados a figuras políticas en funciones.

Billete de Trump genera presión interna

Donal Trump ordenó crear el billete de 250 dólares con su rostro. pic.twitter.com/sbA8YNReAQ — vision 360 IA (@OJOVENE) May 28, 2026

De acuerdo con The Washington Post, el tesorero estadounidense Brandon Beach y su principal asesor, Mike Brown, insistieron repetidamente ante empleados de la Oficina de Grabado e Impresión.

El objetivo era preparar prototipos de un posible billete de 250 dólares con la imagen de Trump.

Al menos cuatro fuentes consultadas por el medio confirmaron las presiones internas.

La iniciativa encendió alertas entre trabajadores del Tesoro.

Los empleados recordaron que la legislación actual no permite que personas vivas aparezcan en billetes estadounidenses.

La restricción existe desde 1866. Ese año se prohibió incluir la imagen de un funcionario del Tesoro en un billete de cinco centavos.

Desde entonces, ninguna persona viva ha sido colocada en la moneda del país.

El año pasado, un proyecto de ley buscó que Trump apareciera en un billete de 250 dólares.

La propuesta pretendía conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos. Sin embargo, la iniciativa nunca fue aprobada en el Congreso.