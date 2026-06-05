Trump descarta a Bill Pulte para liderar permanentemente la inteligencia nacional

Pulte será director temporal

Trump busca reemplazo permanente

Nombramiento genera cuestionamientos

El presidente Donald Trump confirmó que Bill Pulte no será nominado de manera permanente para dirigir la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, aunque permanecerá temporalmente al frente de la agencia mientras la Casa Blanca evalúa otros candidatos para el cargo.

Trump aclara que el nombramiento es temporal

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Segun CBS , el presidente Donald Trump aseguró este jueves que Bill Pulte ocupará el puesto de director interino de inteligencia nacional únicamente de manera temporal.

Durante declaraciones realizadas en el Despacho Oval, Trump afirmó que la administración ya está entrevistando a otras personas para asumir el cargo de forma permanente.

Según el mandatario, Pulte no permanecerá al frente de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional a largo plazo.

“Es un puesto interino, no es permanente, no va a ser permanente porque, ya saben, no creo que él quiera serlo”, declaró Trump ante periodistas.

El presidente destacó las capacidades de Pulte y aseguró que se trata de una persona inteligente.

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También señaló que tendrá la oportunidad de liderar la agencia durante un periodo limitado mientras continúa el proceso de selección de un reemplazo permanente.

Trump agregó que Pulte cuenta con mucha energía y que podría desempeñar un papel activo en investigaciones relacionadas con supuestas irregularidades electorales.

“Puede que descubra algunas cosas sobre las elecciones fraudulentas”, afirmó el mandatario.