Trump descarta a Bill Pulte para liderar permanentemente la inteligencia nacional
Publicado el04/06/2026 a las 15:40
- Pulte será director temporal
- Trump busca reemplazo permanente
- Nombramiento genera cuestionamientos
El presidente Donald Trump confirmó que Bill Pulte no será nominado de manera permanente para dirigir la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, aunque permanecerá temporalmente al frente de la agencia mientras la Casa Blanca evalúa otros candidatos para el cargo.
Trump aclara que el nombramiento es temporal
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Segun CBS, el presidente Donald Trump aseguró este jueves que Bill Pulte ocupará el puesto de director interino de inteligencia nacional únicamente de manera temporal.
Durante declaraciones realizadas en el Despacho Oval, Trump afirmó que la administración ya está entrevistando a otras personas para asumir el cargo de forma permanente.
Según el mandatario, Pulte no permanecerá al frente de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional a largo plazo.
“Es un puesto interino, no es permanente, no va a ser permanente porque, ya saben, no creo que él quiera serlo”, declaró Trump ante periodistas.
El presidente destacó las capacidades de Pulte y aseguró que se trata de una persona inteligente.
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También señaló que tendrá la oportunidad de liderar la agencia durante un periodo limitado mientras continúa el proceso de selección de un reemplazo permanente.
Trump agregó que Pulte cuenta con mucha energía y que podría desempeñar un papel activo en investigaciones relacionadas con supuestas irregularidades electorales.
“Puede que descubra algunas cosas sobre las elecciones fraudulentas”, afirmó el mandatario.
La designación genera dudas en el Capitolio
La elección de Pulte para encabezar temporalmente la inteligencia nacional no fue recibida con entusiasmo por varios sectores en Washington.
De acuerdo con la información disponible, Pulte carece de experiencia conocida en materia de seguridad nacional.
Anteriormente dirigió la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, donde investigó a opositores de Trump por presunto fraude hipotecario.
Su llegada ocurre además en un momento de tensiones entre republicanos y demócratas en torno a temas relacionados con la supervisión de las agencias de inteligencia.
Los republicanos buscan extender los poderes de vigilancia del gobierno federal.
Sin embargo, los demócratas han amenazado con bloquear ese proceso si Pulte permanece a cargo de la supervisión de las agencias de inteligencia del país.
Durante el intercambio con periodistas, Trump fue consultado directamente sobre si Pulte posee la experiencia necesaria para desempeñar una función tan sensible.
El mandatario respondió afirmativamente.
“Creo que sí, la verdad, porque es inteligente”, dijo.
Trump comparó la situación con su propia experiencia al asumir la presidencia.
“Yo no tenía mucha experiencia en seguridad nacional y creo que he hecho un trabajo excelente”, agregó.
El debate coincide con la salida de Tulsi Gabbard
Las declaraciones del presidente también se producen después de la salida de Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional.
Trump hizo referencia al trabajo de Pulte mientras comentaba acontecimientos recientes relacionados con la comunidad de inteligencia.
El mandatario afirmó que Pulte es una persona de gran integridad.
Además, aseguró que ha realizado un trabajo “fenomenal” al frente de Fannie Mae y Freddie Mac.
La discusión ocurre meses después de que Gabbard asistiera a un registro del FBI en un centro electoral del condado de Fulton, Georgia.
Ese condado fue uno de los puntos clave en la derrota de Trump frente a Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.
La presencia de Gabbard en el operativo generó preocupaciones sobre una posible politización de la comunidad de inteligencia.
En ese momento, un portavoz de la entonces directora señaló que tanto Trump como la entonces fiscal general Pam Bondi solicitaron que estuviera presente durante el registro.
El presidente afirmó posteriormente que Gabbard acudió al lugar “por insistencia de Pam”, en referencia a Bondi.
Mientras continúa la búsqueda de un nuevo director permanente de Inteligencia Nacional, la administración mantiene a Pulte como responsable temporal de una de las estructuras más sensibles del gobierno federal.