Fiscalía de Los Ángeles revisa nuevas acusaciones contra Sean Diddy Combs
Publicado el03/06/2026 a las 16:01
- Fiscalía revisa nuevos casos
- Diddy enfrenta acusaciones adicionales
- Investigación sigue en curso
La Fiscalía del condado de Los Ángeles se encuentra revisando dos casos separados de presunta agresión sexual contra el productor musical y empresario Sean “Diddy” Combs, según información presentada por autoridades locales.
La revisión ocurre mientras el fundador de Bad Boy Records cumple una condena de prisión tras ser declarado culpable en un caso federal, sumando nuevos señalamientos a los procesos legales que enfrenta.
Dos investigaciones fueron remitidas a la Fiscalía
La Fiscalía de Los Ángeles revisa dos casos de agresión sexual contra el rapero Sean ‘Diddy’ Combs.https://t.co/Jd6ZRkMUw3
— EFE Noticias (@EFEnoticias) June 3, 2026
Segun EFE, de acuerdo con un comunicado citado por Los Angeles Times, investigadores del Departamento de Policía de Los Ángeles y del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles presentaron dos casos separados ante la Fiscalía.
Ambos expedientes están relacionados con la misma presunta víctima.
Las autoridades mantuvieron inicialmente el caso bajo estricta reserva.
Sin embargo, medios estadounidenses identificaron a la presunta víctima como el productor musical y publicista Jonathan Hay.
Según esos reportes, Hay acusa a Combs de haberlo agredido sexualmente en incidentes separados ocurridos en Los Ángeles entre 2020 y 2021.
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Las acusaciones también incluyen presunta retención contra su voluntad y acoso.
Por el momento, la Fiscalía se encuentra evaluando la información presentada por los investigadores.
El comunicado no detalla si se han presentado cargos adicionales derivados de estas denuncias.
Las acusaciones se relacionan con hechos ocurridos entre 2020 y 2021
Los casos entregados a la Fiscalía corresponden a incidentes que presuntamente ocurrieron en la ciudad de Los Ángeles.
Según los reportes citados, ambas investigaciones involucran a la misma persona denunciante.
Las acusaciones abarcan distintos episodios que habrían ocurrido durante un periodo de aproximadamente dos años.
Los expedientes fueron elaborados por dos agencias de seguridad diferentes antes de ser remitidos a los fiscales del condado.
La revisión de la evidencia y de los testimonios forma parte del proceso que ahora desarrolla la Fiscalía.
Hasta el momento no se han difundido más detalles sobre el contenido específico de las investigaciones.
Las autoridades tampoco han informado sobre posibles fechas para una decisión relacionada con los casos.
Diddy cumple actualmente una condena federal
Sean “Diddy” Combs, de 55 años, se encuentra actualmente cumpliendo una sentencia de más de cuatro años de prisión.
El artista fue declarado culpable en julio de dos cargos relacionados con proveer transporte para ejercer la prostitución.
El juicio se prolongó durante dos meses.
Durante el proceso, Combs enfrentó además acusaciones más graves.
Sin embargo, fue exonerado de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado.
La Fiscalía sostenía que el productor musical obligó a sus ahora exnovias a mantener encuentros con trabajadores sexuales masculinos.
Según la acusación, esos encuentros normalmente incluían consumo de drogas como éxtasis o ketamina y podían extenderse durante varios días.
Combs es conocido por haber fundado la discográfica Bad Boy Records.
También impulsó las carreras de artistas como The Notorious BIG y Danity Kane.
La Fiscalía del condado de Los Ángeles continuará revisando los dos casos presentados por las autoridades mientras Sean “Diddy” Combs permanece cumpliendo su actual condena de prisión.