Fiscalía de Los Ángeles revisa nuevas acusaciones contra Sean Diddy Combs

Fiscalía revisa nuevos casos

Diddy enfrenta acusaciones adicionales

Investigación sigue en curso

La Fiscalía del condado de Los Ángeles se encuentra revisando dos casos separados de presunta agresión sexual contra el productor musical y empresario Sean “Diddy” Combs, según información presentada por autoridades locales.

La revisión ocurre mientras el fundador de Bad Boy Records cumple una condena de prisión tras ser declarado culpable en un caso federal, sumando nuevos señalamientos a los procesos legales que enfrenta.

Dos investigaciones fueron remitidas a la Fiscalía

La Fiscalía de Los Ángeles revisa dos casos de agresión sexual contra el rapero Sean ‘Diddy’ Combs.https://t.co/Jd6ZRkMUw3 — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 3, 2026



Segun EFE, de acuerdo con un comunicado citado por Los Angeles Times, investigadores del Departamento de Policía de Los Ángeles y del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles presentaron dos casos separados ante la Fiscalía.

Ambos expedientes están relacionados con la misma presunta víctima.

Las autoridades mantuvieron inicialmente el caso bajo estricta reserva.

Sin embargo, medios estadounidenses identificaron a la presunta víctima como el productor musical y publicista Jonathan Hay.

Según esos reportes, Hay acusa a Combs de haberlo agredido sexualmente en incidentes separados ocurridos en Los Ángeles entre 2020 y 2021.