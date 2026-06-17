Real Madrid anuncia el fichaje de Bernardo Silva hasta 2028

El Real Madrid hizo oficial este miércoles la incorporación del mediocampista portugués Bernardo Silva, quien firmó contrato con el conjunto blanco hasta el 30 de junio de 2028.

La noticia fue confirmada por el club a través de un comunicado publicado en sus canales oficiales, convirtiendo al internacional portugués en uno de los grandes movimientos del mercado previo a la temporada 2026-27.

Real Madrid confirma el fichaje

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«El Real Madrid CF y Bernardo Silva han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas», informó la entidad madrileña.

El futbolista de 31 años se convierte en el segundo refuerzo oficial del club para la próxima campaña, después de la llegada de Marc Cucurella.

Una carrera llena de títulos

Bernardo Silva inició su formación en las categorías inferiores del Benfica antes de dar el salto al fútbol europeo con el AS Monaco.