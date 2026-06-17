Real Madrid anuncia el fichaje de Bernardo Silva hasta 2028
Publicado el17/06/2026 a las 06:22
El Real Madrid hizo oficial este miércoles la incorporación del mediocampista portugués Bernardo Silva, quien firmó contrato con el conjunto blanco hasta el 30 de junio de 2028.
La noticia fue confirmada por el club a través de un comunicado publicado en sus canales oficiales, convirtiendo al internacional portugués en uno de los grandes movimientos del mercado previo a la temporada 2026-27.
Real Madrid confirma el fichaje
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«El Real Madrid CF y Bernardo Silva han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas», informó la entidad madrileña.
El futbolista de 31 años se convierte en el segundo refuerzo oficial del club para la próxima campaña, después de la llegada de Marc Cucurella.
Una carrera llena de títulos
Bernardo Silva inició su formación en las categorías inferiores del Benfica antes de dar el salto al fútbol europeo con el AS Monaco.
Posteriormente se consolidó como una de las figuras del Manchester City, donde conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales.
Durante su etapa en Inglaterra ganó seis campeonatos de la Premier League, una Liga de Campeones y varios trofeos adicionales bajo la dirección de Pep Guardiola.
Referente de Portugal
Con la selección portuguesa también ha sido una pieza clave en los últimos años.
El mediocampista ha contribuido a los éxitos recientes de Portugal, incluyendo la conquista de dos ediciones de la UEFA Nations League junto a figuras como Cristiano Ronaldo.
Debut mundialista antes de llegar a Madrid
Antes de incorporarse al Real Madrid, Bernardo Silva centrará su atención en el Mundial 2026.
El portugués disputará el torneo con su selección y debutará frente a la República Democrática del Congo en la fase de grupos.
Con experiencia, calidad técnica y una amplia trayectoria ganadora, Bernardo Silva llega al Real Madrid para aportar liderazgo y reforzar una plantilla que aspira a pelear por todos los títulos en la próxima temporada.