Belinda habla sobre Cazzu y aviva rumores: admiración, historia en común y una colaboración que ilusiona
Publicado el23/06/2026 a las 14:08
- Belinda habla sobre Cazzu
- Posible colaboración musical
- Fans esperan anuncio
La posibilidad de una colaboración entre Belinda y Cazzu ha vuelto a tomar fuerza luego de recientes declaraciones de la cantante mexicana, quien no ocultó su admiración por la artista argentina.
El interés creció desde que ambas coincidieron en un evento en la Ciudad de México, donde compartieron fotografías y una breve conversación que llamó la atención de sus seguidores.
Desde entonces, la idea de verlas trabajar juntas ha circulado con fuerza, especialmente por el contexto personal que las conecta y que ha sido ampliamente comentado.
Aunque no existe confirmación oficial, cada nueva señal ha sido suficiente para mantener viva la expectativa en torno a un posible proyecto musical.
Belinda destaca talento y conexión artística
Durante una entrevista, Belinda habló abiertamente sobre su percepción de Cazzu, resaltando su estilo y capacidad para innovar dentro de la música.
“Cazzu me encanta, siempre lo he dicho. Me encanta que es distinta, ella hace mucha mezcla de diferentes géneros y no le da miedo arriesgarse y hacer cosas nuevas”, expresó.
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Además, dejó ver que existe una conexión más allá de lo profesional al señalar: “Me identifico mucho con ella en ese sentido, que es muy versátil en su música”.
Sus palabras fueron interpretadas como una señal clara de apertura a trabajar juntas, algo que los fans han estado esperando desde hace tiempo.
Una relación marcada por historias personales
El posible proyecto entre ambas también genera conversación debido a su pasado sentimental con el mismo cantante, lo que ha alimentado teorías sobre el tipo de canción que podrían lanzar.
Para muchos seguidores, esta coincidencia ha sido clave en el interés mediático, ya que consideran que una colaboración podría tener un trasfondo personal.
Sin embargo, hasta ahora, ninguna de las artistas ha confirmado que exista un tema en desarrollo ni ha dado detalles sobre posibles planes concretos.
La expectativa crece precisamente por la combinación de sus trayectorias, estilos distintos y el contexto que rodea su relación indirecta.
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Influencias y momento profesional de la cantante
En la misma conversación, Belinda también destacó su afinidad con la música argentina y el talento de varios artistas del país.
“En general la música argentina me gusta muchísimo. Gustavo Cerati era uno de los artistas más increíbles y talentosos del mundo”, afirmó.
La cantante también mencionó a otros nombres que admira, lo que refuerza su interés por explorar nuevas colaboraciones dentro de la industria.
Mientras tanto, continúa enfocada en nuevos proyectos, incluyendo su participación en cine y eventos importantes, lo que mantiene su carrera en constante movimiento y bajo la mirada del público.