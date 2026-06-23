Belinda habla sobre Cazzu y aviva rumores: admiración, historia en común y una colaboración que ilusiona

Belinda habla sobre Cazzu

Posible colaboración musical

Fans esperan anuncio

La posibilidad de una colaboración entre Belinda y Cazzu ha vuelto a tomar fuerza luego de recientes declaraciones de la cantante mexicana, quien no ocultó su admiración por la artista argentina.

El interés creció desde que ambas coincidieron en un evento en la Ciudad de México, donde compartieron fotografías y una breve conversación que llamó la atención de sus seguidores.

Desde entonces, la idea de verlas trabajar juntas ha circulado con fuerza, especialmente por el contexto personal que las conecta y que ha sido ampliamente comentado.

Aunque no existe confirmación oficial, cada nueva señal ha sido suficiente para mantener viva la expectativa en torno a un posible proyecto musical.

Belinda destaca talento y conexión artística

Durante una entrevista, Belinda habló abiertamente sobre su percepción de Cazzu, resaltando su estilo y capacidad para innovar dentro de la música.

“Cazzu me encanta, siempre lo he dicho. Me encanta que es distinta, ella hace mucha mezcla de diferentes géneros y no le da miedo arriesgarse y hacer cosas nuevas”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Shakira y un misterioso acompañante: ¿Quién es el actor mexicano que encendió rumores en Los Ángeles?

Además, dejó ver que existe una conexión más allá de lo profesional al señalar: “Me identifico mucho con ella en ese sentido, que es muy versátil en su música”.

Sus palabras fueron interpretadas como una señal clara de apertura a trabajar juntas, algo que los fans han estado esperando desde hace tiempo.