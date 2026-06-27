Bélgica recuperó su mejor versión y goleó a Nueva Zelanda en el Mundial
Publicado el26/06/2026 a las 20:33
La Selección de Bélgica reaccionó a tiempo en el Mundial 2026 y goleó 5-1 a la Selección de Nueva Zelanda en el estadio de Vancouver para asumir el liderato del Grupo G.
Con este resultado, los Red Devils llegaron a cinco puntos, los mismos que la Selección de Egipto, pero con una mejor diferencia de goles.
Trossard abrió el camino
Bélgica dominó desde el inicio y generó varias ocasiones de peligro antes de romper el empate.
Luego de un gol anulado por revisión del VAR tras una posible mano dentro del área, Leandro Trossard aprovechó un rebote tras un tiro de esquina para marcar el 1-0 al minuto 28.
Bélgica sentenció en el complemento
La segunda mitad comenzó con otro tanto de Trossard tras una asistencia de Kevin De Bruyne.
Más tarde, el propio De Bruyne amplió la ventaja con un potente disparo cruzado para colocar el 3-0.
Cuando parecía que el partido estaba definido, Elijah Wood descontó con un potente remate desde fuera del área para el 3-1.
Sin embargo, la respuesta belga fue inmediata.
Romelu Lukaku marcó de cabeza el cuarto gol apenas dos minutos después.
Ya en el tiempo agregado, Alexis Saelemaekers cerró la goleada con el definitivo 5-1.
Bélgica depende de sí misma
La victoria deja a Bélgica como líder del Grupo G y con grandes posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.
Nueva Zelanda, en cambio, queda obligada a sumar en la última jornada para mantener vivas sus opciones.
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