Bélgica recuperó su mejor versión y goleó a Nueva Zelanda en el Mundial

La Selección de Bélgica reaccionó a tiempo en el Mundial 2026 y goleó 5-1 a la Selección de Nueva Zelanda en el estadio de Vancouver para asumir el liderato del Grupo G.

Con este resultado, los Red Devils llegaron a cinco puntos, los mismos que la Selección de Egipto, pero con una mejor diferencia de goles.

Trossard abrió el camino

Bélgica dominó desde el inicio y generó varias ocasiones de peligro antes de romper el empate.

Luego de un gol anulado por revisión del VAR tras una posible mano dentro del área, Leandro Trossard aprovechó un rebote tras un tiro de esquina para marcar el 1-0 al minuto 28.

Bélgica sentenció en el complemento

La segunda mitad comenzó con otro tanto de Trossard tras una asistencia de Kevin De Bruyne.

Más tarde, el propio De Bruyne amplió la ventaja con un potente disparo cruzado para colocar el 3-0.