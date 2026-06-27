Egipto clasifica con sabor amargo e Irán queda a la espera del milagro

La Selección de Egipto dejó escapar el primer lugar de su grupo tras empatar 1-1 con la Selección de Irán en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

El resultado obliga a los Faraones a conformarse con el segundo puesto, mientras que el conjunto iraní mantiene vivas sus esperanzas de avanzar como uno de los mejores terceros lugares.

Egipto golpeó primero

El encuentro comenzó con ventaja para Egipto gracias al gol de Mahmoud Saber apenas al minuto cinco.

Sin embargo, la respuesta iraní llegó rápidamente cuando Ramin Rezaeian aprovechó un rebote tras un penal fallado por Mehdi Taremi para igualar el marcador al minuto 14.

Irán estuvo cerca del milagro

Aunque el partido tuvo pocas ocasiones claras, Irán nunca dejó de luchar.

En los minutos finales llegó a marcar el que parecía ser el gol de la victoria, pero la anotación fue anulada por fuera de juego, dejando a los asiáticos con un empate que no garantiza su clasificación.