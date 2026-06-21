Bélgica no puede con Irán y deja dudas tras empate sin goles
Publicado el21/06/2026 a las 12:26
Bélgica dejó escapar una gran oportunidad en el Mundial 2026.
A pesar de dominar durante gran parte del partido, los ‘Diablos Rojos’ no lograron romper el cero y empataron 0-0 ante Irán en Los Ángeles, en un duelo marcado por la falta de contundencia.
El resultado complica el panorama para Bélgica en el grupo y vuelve a exponer sus problemas ofensivos, pese a generar múltiples oportunidades.
Dominio total sin recompensa
Bélgica fue ampliamente superior en el desarrollo del juego.
Desde el inicio, el equipo europeo controló la posesión y generó constantes llegadas al área rival.
Sin embargo, la falta de precisión en los últimos metros impidió que ese dominio se tradujera en goles.
Las cifras lo reflejan: múltiples remates, pero ninguno al fondo de la red.
Beiranvand, el muro de Irán
El gran protagonista del partido fue el arquero iraní.
Alireza Beiranvand tuvo una actuación sobresaliente, con atajadas clave que mantuvieron a su equipo con vida durante los 90 minutos. Su rendimiento fue determinante para sostener el empate ante el constante asedio belga.
Un partido condicionado por la expulsión
El encuentro cambió en el segundo tiempo.
La tarjeta roja a Nathan Ngoy dejó a Bélgica con diez jugadores, complicando aún más su búsqueda del gol.
A partir de ese momento, el equipo perdió intensidad y permitió que Irán equilibrara el juego en algunos tramos.
Irán resiste y suma un punto valioso
Aunque tuvo menos protagonismo, Irán cumplió con su plan.
El equipo asiático apostó por defender y aprovechar alguna contra, incluso llegó a marcar, pero el gol fue anulado por fuera de juego.
Finalmente, resistió hasta el final para llevarse un punto importante.
Bélgica deja escapar una oportunidad clave
El empate sabe a poco para los europeos.
Con la cantidad de ocasiones generadas, el equipo de Rudi García tenía todo para llevarse la victoria, pero la falta de eficacia volvió a ser su gran problema.
Bélgica deberá reaccionar en la próxima jornada para no complicar su clasificación, mientras que Irán suma un punto que puede ser clave en la lucha por avanzar.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Paraguay eliminó a Turquía en Fase de Grupos!