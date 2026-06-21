Bélgica no puede con Irán y deja dudas tras empate sin goles

Bélgica dejó escapar una gran oportunidad en el Mundial 2026.

A pesar de dominar durante gran parte del partido, los ‘Diablos Rojos’ no lograron romper el cero y empataron 0-0 ante Irán en Los Ángeles, en un duelo marcado por la falta de contundencia.

El resultado complica el panorama para Bélgica en el grupo y vuelve a exponer sus problemas ofensivos, pese a generar múltiples oportunidades.

Dominio total sin recompensa

Bélgica fue ampliamente superior en el desarrollo del juego.

Desde el inicio, el equipo europeo controló la posesión y generó constantes llegadas al área rival.

Sin embargo, la falta de precisión en los últimos metros impidió que ese dominio se tradujera en goles.

Las cifras lo reflejan: múltiples remates, pero ninguno al fondo de la red.

Beiranvand, el muro de Irán