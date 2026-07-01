Bélgica firma una remontada épica ante Senegal y avanza

Bélgica protagonizó uno de los partidos más dramáticos del Mundial 2026 al vencer 3-2 a Senegal tras una remontada agónica que se resolvió en la prórroga.

El conjunto europeo estuvo al borde de la eliminación, pero reaccionó en los minutos finales y mostró carácter para seguir con vida en el torneo.

Senegal dominó y parecía tener el partido

El inicio fue totalmente africano.

Senegal impuso intensidad, presión alta y control del balón, logrando adelantarse con autoridad y generando múltiples ocasiones ante una Bélgica superada.

El 2-0 parecía sentencia.

Bélgica reacciona en el momento límite

El giro llegó cuando todo parecía perdido.