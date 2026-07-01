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Bélgica firma una remontada épica ante Senegal y avanza
Bélgica venció 3-2 a Senegal tras una remontada épica en el tiempo extra y logró avanzar en el Mundial 2026.
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Bélgica firma una remontada épica ante Senegal y avanza

Publicado el01/07/2026 a las 13:57

Bélgica protagonizó uno de los partidos más dramáticos del Mundial 2026 al vencer 3-2 a Senegal tras una remontada agónica que se resolvió en la prórroga.

El conjunto europeo estuvo al borde de la eliminación, pero reaccionó en los minutos finales y mostró carácter para seguir con vida en el torneo.

Senegal dominó y parecía tener el partido

Foto: EFE. Bélgica firma una remontada épica ante Senegal y avanza

El inicio fue totalmente africano.

Senegal impuso intensidad, presión alta y control del balón, logrando adelantarse con autoridad y generando múltiples ocasiones ante una Bélgica superada.

El 2-0 parecía sentencia.

Bélgica reacciona en el momento límite

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FOTO: Shutterstock

El giro llegó cuando todo parecía perdido.

Romelu Lukaku descontó en el tramo final y, apenas minutos después, Youri Tielemans empató de cabeza para forzar la prórroga en un cierre frenético.

El partido cambió por completo.

Prórroga llena de tensión y desgaste

Foto: EFE. Bélgica firma una remontada épica ante Senegal y avanza

El tiempo extra fue un intercambio constante.

Ambos equipos generaron ocasiones, con Senegal buscando recuperar la ventaja y Bélgica empujando con más corazón que claridad.

El desgaste fue evidente.

El VAR define el destino

La jugada clave llegó al límite.

En los últimos minutos de la prórroga, el árbitro revisó una acción en el área y sancionó penal a favor de Bélgica tras la intervención del VAR.

Una decisión determinante.

Tielemans completa la remontada

FOTO: Shutterstock

El héroe apareció desde los once pasos.

Youri Tielemans convirtió el penal en el tiempo añadido para sellar el 3-2 definitivo y consumar una remontada histórica.

Un final de película.

Bélgica avanza, Senegal se queda cerca

El pitazo final confirmó el desenlace.

Bélgica selló su clasificación tras un partido épico, mientras Senegal quedó eliminado pese a haber sido superior durante gran parte del encuentro.

El fútbol fue implacable.

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