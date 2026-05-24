Bayern Munich con Luis Díaz conquista la Copa de Alemania

Bayern Munich volvió a imponerse en el futbol alemán y se coronó campeón de la Copa de Alemania tras vencer 3-0 al Stuttgart en la final.

El equipo bávaro, que ya había levantado la Bundesliga, cerró otra noche grande con Harry Kane como figura y con Luis Díaz participando en una de las jugadas decisivas.

El triunfo no fue tan simple como sugiere el marcador. Durante buena parte del partido, Bayern tuvo que resistir, corregir y esperar su momento antes de imponer la jerarquía que terminó definiendo la final.

Bayern confirma su dominio en Alemania y Luis Díaz suma protagonismo en un equipo que vuelve a cerrar la temporada con títulos.

Bayern sufrió al inicio, pero encontró el control en la segunda mitad

La final arrancó con un Stuttgart más suelto y atrevido.

En el primer tiempo, el equipo rival generó las opciones más claras y logró incomodar a un Bayern que lució confundido en varios tramos, sin la claridad habitual para sacar la pelota ni la contundencia para responder con peligro constante.

Undav amenazó con un cabezazo y después llegaron intentos de Mittelstadt, mientras Bayern apenas respondió con una llegada aérea de Harry Kane y un remate débil de Luis Díaz.

El partido, en ese momento, parecía más abierto de lo esperado y obligaba a los bávaros a ajustar antes de que el marcador se les pusiera en contra.