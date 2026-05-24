Bayern Munich con Luis Díaz conquista la Copa de Alemania
Publicado el23/05/2026 a las 22:38
Bayern Munich volvió a imponerse en el futbol alemán y se coronó campeón de la Copa de Alemania tras vencer 3-0 al Stuttgart en la final.
El equipo bávaro, que ya había levantado la Bundesliga, cerró otra noche grande con Harry Kane como figura y con Luis Díaz participando en una de las jugadas decisivas.
El triunfo no fue tan simple como sugiere el marcador. Durante buena parte del partido, Bayern tuvo que resistir, corregir y esperar su momento antes de imponer la jerarquía que terminó definiendo la final.
Bayern confirma su dominio en Alemania y Luis Díaz suma protagonismo en un equipo que vuelve a cerrar la temporada con títulos.
Bayern sufrió al inicio, pero encontró el control en la segunda mitad
La final arrancó con un Stuttgart más suelto y atrevido.
En el primer tiempo, el equipo rival generó las opciones más claras y logró incomodar a un Bayern que lució confundido en varios tramos, sin la claridad habitual para sacar la pelota ni la contundencia para responder con peligro constante.
Undav amenazó con un cabezazo y después llegaron intentos de Mittelstadt, mientras Bayern apenas respondió con una llegada aérea de Harry Kane y un remate débil de Luis Díaz.
El partido, en ese momento, parecía más abierto de lo esperado y obligaba a los bávaros a ajustar antes de que el marcador se les pusiera en contra.
Harry Kane apareció en el momento decisivo y definió la final
Todo cambió en el segundo tiempo. Al minuto 55, Bayern encontró la ventaja cuando Olise apareció por la derecha con un centro preciso y Kane resolvió de cabeza para marcar el 1-0, un gol que cambió por completo el ánimo de la final y le dio al conjunto de Kompany la calma que no había tenido en la primera mitad.
A partir de ese momento, Bayern jugó con mayor autoridad. Stuttgart perdió fuerza y el campeón empezó a manejar mejor los espacios, con más control del ritmo y más presencia ofensiva. Kane, que ya había destrabado el partido, terminó convirtiéndose en el gran nombre de la noche al completar un triplete que selló el título.
Luis Díaz aportó profundidad y terminó siendo clave en el segundo gol
Aunque el foco principal se lo llevó Kane, Luis Díaz también dejó una intervención importante.
Antes del segundo tanto, el colombiano probó con un remate de mucha calidad que exigió una gran atajada del portero Nubel, y en esa misma secuencia Laimer desperdició una oportunidad clara frente al arco.
Más tarde, al minuto 80, Luis Díaz volvió a aparecer en el área y asistió a Kane para el 2-0, una jugada que prácticamente liquidó la final.
Su participación fue relevante porque llegó en un momento de máxima presión, cuando Stuttgart todavía podía pensar en una reacción. Con ese pase, el colombiano ayudó a bajar definitivamente la persiana del partido.
Bayern cierra la temporada con autoridad y suma otra copa a su historia
El tercer gol llegó sobre el final, cuando Kane convirtió de penal para redondear el 3-0 y confirmar una victoria mucho más cómoda en el resultado que en el desarrollo inicial.
Con esta conquista, Bayern alcanzó su título número 21 en la Copa de Alemania y reafirmó su capacidad para responder en partidos definitivos.
Para Luis Díaz, el trofeo también tiene peso. Su presencia en una final ganada y su aporte directo en el marcador lo mantienen como una pieza con impacto en un plantel acostumbrado a competir por todo.
En una temporada de alta exigencia, Bayern volvió a responder con títulos y con una actuación que terminó mostrando toda su diferencia.
Bayern Munich cierra la campaña con otro trofeo en sus vitrinas, mientras Luis Díaz termina la temporada con protagonismo en una final y el club empieza a perfilar el siguiente curso desde una posición de fuerza.
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