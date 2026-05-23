Barcelona cierra LaLiga con derrota ante Valencia

El Barcelona terminó la temporada de LaLiga con una derrota 3-1 ante el Valencia en Mestalla, en un partido en el que comenzó arriba con gol de Robert Lewandowski, pero acabó superado en la segunda mitad. El conjunto local reaccionó con tantos de Javi Guerra, Luis Rioja y Guido Rodríguez.

Aunque el resultado no cambió el destino del campeón, sí alteró el cierre de un Valencia que hizo su parte en la última jornada, aunque no le alcanzó para meterse en la Conference League.

La derrota corta el cierre ideal del Barcelona campeón y deja a Valencia con la sensación de haber competido hasta el final, aunque sin premio europeo.

Valencia salió a competir el partido desde el primer minuto

El equipo de Carlos Corberán entendió que no tenía margen para especular.

Necesitaba ganar y esperar otros resultados, así que planteó un encuentro agresivo desde el arranque, con presión alta, intensidad física y ataques directos para incomodar al Barcelona.

Ese plan funcionó durante buena parte del primer tiempo. Valencia obligó al equipo azulgrana a apresurarse con la pelota, provocó pérdidas en salida y generó varias llegadas claras, incluidas aproximaciones de Diego López, Hugo Duro y Ugrinic. Mestalla veía a un equipo vivo, empujado por la necesidad y por el ambiente de una jornada decisiva.

El Barcelona encontró ventaja con poco, pero no controló el partido