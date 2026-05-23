Barcelona cierra LaLiga con derrota ante Valencia
Publicado el23/05/2026 a las 13:31
El Barcelona terminó la temporada de LaLiga con una derrota 3-1 ante el Valencia en Mestalla, en un partido en el que comenzó arriba con gol de Robert Lewandowski, pero acabó superado en la segunda mitad. El conjunto local reaccionó con tantos de Javi Guerra, Luis Rioja y Guido Rodríguez.
Aunque el resultado no cambió el destino del campeón, sí alteró el cierre de un Valencia que hizo su parte en la última jornada, aunque no le alcanzó para meterse en la Conference League.
La derrota corta el cierre ideal del Barcelona campeón y deja a Valencia con la sensación de haber competido hasta el final, aunque sin premio europeo.
Valencia salió a competir el partido desde el primer minuto
El equipo de Carlos Corberán entendió que no tenía margen para especular.
Necesitaba ganar y esperar otros resultados, así que planteó un encuentro agresivo desde el arranque, con presión alta, intensidad física y ataques directos para incomodar al Barcelona.
Ese plan funcionó durante buena parte del primer tiempo. Valencia obligó al equipo azulgrana a apresurarse con la pelota, provocó pérdidas en salida y generó varias llegadas claras, incluidas aproximaciones de Diego López, Hugo Duro y Ugrinic. Mestalla veía a un equipo vivo, empujado por la necesidad y por el ambiente de una jornada decisiva.
El Barcelona encontró ventaja con poco, pero no controló el partido
Como ya ocurrió otras veces en la temporada, el Barcelona necesitó poco para hacer daño.
Pese a un ritmo más relajado y con menos tensión competitiva que su rival, el equipo de Hansi Flick logró sostener la posesión y seleccionar bien sus aceleraciones, especialmente cuando Ferran apareció cerca del área.
El gol llegó al minuto 61, cuando Lewandowski desvió a la red una volea de Ferran que parecía irse lejos.
El tanto parecía encaminar el cierre de partido para el campeón y le daba al delantero polaco una despedida especial en su último encuentro con la camiseta azulgrana. Sin embargo, lejos de sentenciar el duelo, el Barcelona volvió a dejar espacios y perdió el control emocional del juego.
La reacción del Valencia cambió por completo el cierre
La respuesta local fue inmediata. Apenas cinco minutos después del 0-1, Javi Guerra empató con un zurdazo que reactivó a Mestalla.
El Barcelona no logró asentarse tras el golpe y el partido entró en una fase mucho más abierta, con Valencia creciendo en confianza.
Luis Rioja aprovechó un balón suelto en el área para firmar el 2-1 y poner al estadio a soñar.
Aun así, el contexto externo seguía pesando: Getafe y Rayo también estaban cumpliendo, por lo que la victoria valencianista no bastaba para llegar a Europa.
Ya en el tiempo añadido, Guido Rodríguez marcó desde la frontal para cerrar el 3-1 definitivo y darle forma a una remontada merecida.
El triunfo no le alcanzó al Valencia, pero sí cambia el tono del cierre
Valencia hizo lo que debía hacer en su partido, pero dependía de terceros y esos resultados no lo acompañaron.
La victoria, por tanto, quedó como un cierre competitivo y emotivo, pero insuficiente para alcanzar la Conference League.
Para el Barcelona, la derrota deja una última imagen menos brillante de la temporada, en un partido marcado por cierta relajación tras los festejos del título.
Aun así, no borra una campaña ganadora, aunque sí confirma que el equipo terminó el torneo con menos tensión que su rival.
Barcelona entra de lleno en una nueva etapa tras el último partido de Lewandowski, mientras Valencia cierra el curso con una victoria valiosa en lo anímico, pero sin el premio europeo que buscaba.
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