Barcelona cierra a Anthony Gordon y refuerza su ataque
Publicado el27/05/2026 a las 22:44
Barcelona ya tiene a uno de los refuerzos que buscaba para el próximo ciclo.
Según fuentes citadas por ESPN, el club catalán concretó el fichaje del extremo inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle United, con un contrato de cinco temporadas.
La operación llega en un momento clave para el equipo azulgrana, que buscaba cerrar movimientos importantes antes del Mundial 2026 y evitar que el mercado se encareciera todavía más.
El acuerdo, además, supone una apuesta fuerte por un perfil de banda que el club llevaba tiempo persiguiendo.
Barcelona resuelve una de sus prioridades ofensivas con un fichaje caro, rápido y pensado para el largo plazo.
Barcelona se movió rápido para evitar otro verano frustrado
El club catalán consiguió cerrar una negociación que, según las fuentes consultadas, se resolvió por 80 millones de dólares más 11 en variables.
La intención era no repetir un escenario como el del verano pasado, cuando el objetivo principal en banda se escapó y obligó a cambiar de plan sobre la marcha.
El fichaje de Gordon también responde a la urgencia de llegar al verano con una parte del trabajo adelantada, especialmente antes de que el Mundial altere precios, tiempos y disponibilidad de varios jugadores.
Gordon le ganó la carrera a otros clubes grandes de Europa
Liverpool y Bayern Munich también siguieron de cerca al atacante inglés, pero el Barcelona fue el que logró avanzar con mayor decisión.
Las fuentes señalan que el club negoció directamente con los agentes del jugador y terminó convenciendo a Gordon, que finalmente se inclinó por la propuesta blaugrana.
Newcastle, en principio, no quería vender. Sin embargo, terminó aceptando una cifra alta por uno de sus jugadores más desequilibrantes, en una salida que parecía poco probable semanas atrás.
El Barça apuesta por un extremo hecho y con peso europeo
A sus 25 años, Gordon llega en plena madurez competitiva. Su temporada llamó especialmente la atención por su impacto en Champions League, donde marcó 10 goles en 12 partidos y ayudó al Newcastle a competir con fuerza en Europa.
Ese rendimiento terminó de consolidarlo como una opción prioritaria para el Barça.
Su incorporación refuerza una zona que el club quería potenciar desde hace tiempo, con más desequilibrio, profundidad y gol desde los costados.
Deco no se detiene y mantiene abierta otra prioridad ofensiva
El fichaje de Gordon no cierra el mercado ofensivo del Barcelona.
Según el mismo reporte, Deco también ha explorado otras opciones como João Pedro y Julián Álvarez, ya que el club mantiene la intención de sumar otro delantero para empezar a planificar el relevo de Robert Lewandowski.
Con Gordon ya encaminado, el Barcelona gana tiempo en el mercado y deja claro que quiere llegar al nuevo curso con parte de su reconstrucción ofensiva resuelta.
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