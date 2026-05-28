Barcelona cierra a Anthony Gordon y refuerza su ataque

Barcelona ya tiene a uno de los refuerzos que buscaba para el próximo ciclo.

Según fuentes citadas por ESPN, el club catalán concretó el fichaje del extremo inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle United, con un contrato de cinco temporadas.

La operación llega en un momento clave para el equipo azulgrana, que buscaba cerrar movimientos importantes antes del Mundial 2026 y evitar que el mercado se encareciera todavía más.

El acuerdo, además, supone una apuesta fuerte por un perfil de banda que el club llevaba tiempo persiguiendo.

Barcelona resuelve una de sus prioridades ofensivas con un fichaje caro, rápido y pensado para el largo plazo.

Barcelona se movió rápido para evitar otro verano frustrado

El club catalán consiguió cerrar una negociación que, según las fuentes consultadas, se resolvió por 80 millones de dólares más 11 en variables.

La intención era no repetir un escenario como el del verano pasado, cuando el objetivo principal en banda se escapó y obligó a cambiar de plan sobre la marcha.

El fichaje de Gordon también responde a la urgencia de llegar al verano con una parte del trabajo adelantada, especialmente antes de que el Mundial altere precios, tiempos y disponibilidad de varios jugadores.