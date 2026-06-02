Barcelona activaría plan Kane si se cae fichaje de Julián

El Barcelona ya trabaja con un escenario alternativo en el mercado de fichajes.

Ante las complicaciones para concretar la llegada de Julián Álvarez, el club catalán contempla seriamente a Harry Kane como su principal opción de reemplazo.

La salida de Robert Lewandowski dejó un vacío en la delantera, obligando al Barça a fichar un ‘9’ de alto nivel para sostener su competitividad.

Álvarez sigue siendo el objetivo principal

El delantero del Atlético de Madrid continúa siendo la prioridad.

Sin embargo, su costo elevado y la postura del club rojiblanco han frenado las negociaciones, generando incertidumbre sobre el desenlace.

Kane toma fuerza como alternativa

Ante este panorama, Harry Kane aparece como el plan B más sólido.