Barcelona activaría plan Kane si se cae fichaje de Julián
Publicado el02/06/2026 a las 08:31
El Barcelona ya trabaja con un escenario alternativo en el mercado de fichajes.
Ante las complicaciones para concretar la llegada de Julián Álvarez, el club catalán contempla seriamente a Harry Kane como su principal opción de reemplazo.
La salida de Robert Lewandowski dejó un vacío en la delantera, obligando al Barça a fichar un ‘9’ de alto nivel para sostener su competitividad.
Álvarez sigue siendo el objetivo principal
El delantero del Atlético de Madrid continúa siendo la prioridad.
Sin embargo, su costo elevado y la postura del club rojiblanco han frenado las negociaciones, generando incertidumbre sobre el desenlace.
Kane toma fuerza como alternativa
Ante este panorama, Harry Kane aparece como el plan B más sólido.
El Bayern Múnich estaría dispuesto a negociar por una cifra cercana a los 80 millones de euros, lo que lo convierte en una opción viable dentro del mercado.
Interés mutuo en la operación
El atacante inglés vería con buenos ojos un traspaso al Barcelona.
Incluso, sus representantes ya habrían iniciado contactos preliminares para explorar las condiciones de una posible llegada al Camp Nou.
Un mercado en movimiento
La búsqueda de delanteros no es exclusiva del Barça.
Clubes como Arsenal, Chelsea o Newcastle también siguen de cerca a atacantes disponibles, lo que podría provocar un efecto dominó en las próximas semanas.
El Barcelona deberá tomar una decisión rápida. Apostar por Álvarez o avanzar por Kane marcará el rumbo ofensivo del equipo.