Bárbara Bermudo reaparece en redes desde Colombia tras la muerte de su padre
Publicado el22/07/2026 a las 09:23
- Bárbara Bermudo reaparece en redes
- Colombia le brinda paz
- Comparte emotivo mensaje
Bárbara Bermudo reapareció públicamente semanas después del fallecimiento de su padre, Gustavo, con un viaje familiar que marcó el inicio de una etapa enfocada en sanar y recuperar la tranquilidad.
La periodista puertorriqueña eligió Colombia, país natal de su esposo Mario Andrés Moreno, para alejarse del dolor y compartir tiempo con sus seres queridos.
Más que unas vacaciones, la escapada se convirtió en un espacio para reconectar con la familia, la naturaleza y los momentos que hoy considera más importantes.
Las imágenes compartidas durante su estancia muestran una etapa de serenidad, rodeada de afecto y con una actitud esperanzadora frente al futuro.
La comunicadora comparte momentos de calma junto a su familia
Durante su recorrido por Colombia, Bárbara disfrutó de paseos, reuniones familiares y actividades al aire libre que reflejan una etapa de reconstrucción emocional.
La también empresaria ha mostrado en redes sociales escenas donde aparece sonriendo mientras descubre distintos rincones del país junto a su esposo e hijas.
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En medio del viaje, la conductora dejó ver que este reencuentro con la familia de su esposo le ha permitido detenerse por un momento y valorar lo esencial.
La visita también le brindó la oportunidad de reencontrarse con las tradiciones, la gastronomía y la calidez de un entorno que considera parte importante de su vida.
Un mensaje dedicado a Colombia llamó la atención
Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Bárbara compartió una historia de Instagram en la que etiquetó al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.
La publicación fue respondida por el mandatario, quien también compartió el mensaje en sus redes sociales, reflejando la cercanía que ambos mantienen desde hace años.
«Esta familia respira un aire muy diferente en Cali, Colombia. Hoy amo más esta tierra», escribió Bárbara al expresar cómo ha vivido su estancia en el país.
El intercambio recordó la amistad que surgió años atrás en Miami, cuando la presentadora y su esposo coincidieron con De la Espriella durante una etapa de sus carreras.
Bárbara Bermudo apuesta por mirar hacia adelante
Después de semanas marcadas por la pérdida de su padre, la conductora parece enfocada en una nueva etapa donde la familia ocupa el centro de su vida.
Su prioridad ahora es rodearse de quienes le brindan apoyo emocional y construir nuevos recuerdos que le permitan avanzar tras el difícil momento personal.
Aunque el duelo sigue presente, las publicaciones compartidas muestran a una Bárbara Bermudo decidida a concentrarse en las experiencias que aportan paz y esperanza.
Para la periodista, Colombia dejó de ser solo el país de su esposo para convertirse en un refugio donde encontró tranquilidad, cariño y un impulso para comenzar a sanar.