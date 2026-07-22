Bárbara Bermudo reaparece en redes desde Colombia tras la muerte de su padre

Bárbara Bermudo reaparece en redes

Colombia le brinda paz

Comparte emotivo mensaje

Bárbara Bermudo reapareció públicamente semanas después del fallecimiento de su padre, Gustavo, con un viaje familiar que marcó el inicio de una etapa enfocada en sanar y recuperar la tranquilidad.

La periodista puertorriqueña eligió Colombia, país natal de su esposo Mario Andrés Moreno, para alejarse del dolor y compartir tiempo con sus seres queridos.

Más que unas vacaciones, la escapada se convirtió en un espacio para reconectar con la familia, la naturaleza y los momentos que hoy considera más importantes.

Las imágenes compartidas durante su estancia muestran una etapa de serenidad, rodeada de afecto y con una actitud esperanzadora frente al futuro.

La comunicadora comparte momentos de calma junto a su familia

Durante su recorrido por Colombia, Bárbara disfrutó de paseos, reuniones familiares y actividades al aire libre que reflejan una etapa de reconstrucción emocional.

La también empresaria ha mostrado en redes sociales escenas donde aparece sonriendo mientras descubre distintos rincones del país junto a su esposo e hijas.

TE PUEDE INTERESAR: Shakira denuncia imágenes creadas con IA y advierte que defenderá su imagen pública

En medio del viaje, la conductora dejó ver que este reencuentro con la familia de su esposo le ha permitido detenerse por un momento y valorar lo esencial.

La visita también le brindó la oportunidad de reencontrarse con las tradiciones, la gastronomía y la calidez de un entorno que considera parte importante de su vida.