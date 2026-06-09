Vaticano confirma breve encuentro entre el Papa León y Bad Bunny en Madrid

Vaticano confirma breve encuentro

Bad Bunny saluda al Papa

Madrid vive doble fenómeno

La capital española fue escenario de un encuentro poco habitual entre dos de las figuras más populares del momento.

El Vaticano confirmó que el papa León sostuvo una breve reunión con Bad Bunny durante su visita a Madrid.

Por qué importa: El encuentro reunió simbólicamente a dos íconos que, por distintos motivos, concentraron la atención de miles de personas en la ciudad durante la misma jornada.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó el martes que la reunión ocurrió la noche del lunes.

Bad Bunny y el Papa León coinciden en Madrid

For days, it was unclear if the Holy Father and Puerto Rican King of Latin Trap would cross paths. Rumors swirled. And then the Vatican announced that in fact, Pope Leo and Bad Bunny had met in Madrid. Here’s what makes the meeting notable: https://t.co/EXI6PNVs0O — The Washington Post (@washingtonpost) June 9, 2026

“Lo confirmo”, respondió Bruni a los periodistas al ser consultado sobre el encuentro, según The New York Times.

Según explicó, Bad Bunny asistió acompañado por familiares y otras personas a un acto encabezado por el pontífice en Madrid.

El artista puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, se encontraba en España como parte de su gira.

Bruni indicó que León saludó brevemente al cantante y a las personas que lo acompañaban antes de abandonar el estadio donde se desarrolló el evento.

El Vaticano también informó que no tiene previsto divulgar fotografías de la reunión.