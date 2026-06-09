Vaticano confirma breve encuentro entre el Papa León y Bad Bunny en Madrid
Publicado el09/06/2026 a las 12:33
- Vaticano confirma breve encuentro
- Bad Bunny saluda al Papa
- Madrid vive doble fenómeno
La capital española fue escenario de un encuentro poco habitual entre dos de las figuras más populares del momento.
El Vaticano confirmó que el papa León sostuvo una breve reunión con Bad Bunny durante su visita a Madrid.
Por qué importa: El encuentro reunió simbólicamente a dos íconos que, por distintos motivos, concentraron la atención de miles de personas en la ciudad durante la misma jornada.
El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó el martes que la reunión ocurrió la noche del lunes.
Bad Bunny y el Papa León coinciden en Madrid
For days, it was unclear if the Holy Father and Puerto Rican King of Latin Trap would cross paths. Rumors swirled. And then the Vatican announced that in fact, Pope Leo and Bad Bunny had met in Madrid.
Here’s what makes the meeting notable: https://t.co/EXI6PNVs0O
— The Washington Post (@washingtonpost) June 9, 2026
“Lo confirmo”, respondió Bruni a los periodistas al ser consultado sobre el encuentro, según The New York Times.
Según explicó, Bad Bunny asistió acompañado por familiares y otras personas a un acto encabezado por el pontífice en Madrid.
El artista puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, se encontraba en España como parte de su gira.
Bruni indicó que León saludó brevemente al cantante y a las personas que lo acompañaban antes de abandonar el estadio donde se desarrolló el evento.
El Vaticano también informó que no tiene previsto divulgar fotografías de la reunión.
Madrid se divide entre dos fenómenos
Bad Bunny meets Pope Leo in Madrid, but should have taken more photos https://t.co/ITLaLJjCzh https://t.co/ITLaLJjCzh
— Reuters (@Reuters) June 9, 2026
La coincidencia entre ambos personajes generó una situación singular en la capital española.
Por un lado, miles de seguidores acudieron a los conciertos de Bad Bunny en el Air Metropolitano de Riad, estadio donde juega el Atlético de Madrid.
Los espectáculos incluyeron multitudinarios megaconciertos y la presencia de celebridades que participaron en actividades dentro de La Casita, una réplica de una vivienda tradicional puertorriqueña.
Por otro lado, el papa León reunió a una multitud en el estadio Santiago Bernabéu.
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El evento encabezado por el pontífice fue gratuito y congregó a numerosos católicos.
La coincidencia de ambos acontecimientos llevó a que muchos observaran una especie de división simbólica entre seguidores del cantante y fieles que acudieron a ver al Papa.
El mensaje del Papa y la comparación con Bad Bunny
Durante su intervención en el Santiago Bernabéu, León recorrió el estadio ante una gran asistencia.
En su mensaje destacó la importancia de la música y del canto dentro de la vida comunitaria.
“Cantar es una necesidad que impregna nuestra vida en común”, afirmó.
También expresó que estaba “encantado de unir mi voz a la de ustedes para alabar a Dios y fortalecer los lazos de una familia eclesial tan hermosa”.
Tras finalizar el acto, se produjo el breve saludo con Bad Bunny y su comitiva.
La expectativa alrededor de una posible reunión había acompañado gran parte del viaje del pontífice a España.
De hecho, los periodistas que seguían la gira de León le preguntaron reiteradamente sobre el artista puertorriqueño.
En una conversación con Christopher Lamb, de CNN, el Papa reconoció la enorme popularidad del cantante.
“Si se les plantea la pregunta: ¿Quieren ver a Bad Bunny o quieren ver al Papa?”, comentó León. “Creo que muchos irán a ver a Bad Bunny”.
El encuentro terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la visita del pontífice a Madrid, al reunir por unos instantes a dos figuras capaces de movilizar multitudes desde ámbitos completamente distintos.