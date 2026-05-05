Bad Bunny en Met Gala 2026

Maquillaje de 53 años

Reacciones divididas redes

Bad Bunny volvió a acaparar miradas en la Met Gala 2026, pero esta vez no por un atuendo extravagante, sino por una transformación radical.

El artista puertorriqueño apareció en la alfombra roja con bastón, arrugas marcadas y el cabello cubierto de canas.

Su llegada al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York generó asombro inmediato entre fotógrafos y asistentes.

Bajo el código de vestimenta “La moda es arte”, el cantante convirtió su imagen en una declaración visual.

Una puesta en escena que dio de qué hablar

Benito Antonio Martínez Ocasio subió las escaleras con aparente dificultad, interpretando a un adulto mayor.