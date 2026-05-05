Bad Bunny sorprende en la Met Gala 2026 con impactante transformación: ¡envejeció 53 años!
Bad Bunny en Met Gala 2026 Maquillaje de 53 años Reacciones divididas redes Bad Bunny volvió a acaparar miradas en la Met Gala 2026, pero esta vez no por un atuendo extravagante, sino por una transformación radical. El artista puertorriqueño apareció en la alfombra roja con bastón, arrugas marcadas y el cabello cubierto de canas. […]
Publicado el05/05/2026 a las 10:43
- Bad Bunny en Met Gala 2026
- Maquillaje de 53 años
- Reacciones divididas redes
Bad Bunny volvió a acaparar miradas en la Met Gala 2026, pero esta vez no por un atuendo extravagante, sino por una transformación radical.
El artista puertorriqueño apareció en la alfombra roja con bastón, arrugas marcadas y el cabello cubierto de canas.
Su llegada al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York generó asombro inmediato entre fotógrafos y asistentes.
Bajo el código de vestimenta “La moda es arte”, el cantante convirtió su imagen en una declaración visual.
Una puesta en escena que dio de qué hablar
Benito Antonio Martínez Ocasio subió las escaleras con aparente dificultad, interpretando a un adulto mayor.
La caracterización incluyó prótesis faciales que acentuaban líneas de expresión y flacidez en la piel.
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El efecto de envejecimiento fue desarrollado por el maquillista Mike Marino. Marino es conocido por crear transformaciones icónicas en celebridades para eventos de alto perfil.
El resultado fue tan convincente que muchos espectadores tardaron unos segundos en reconocer al intérprete.
Un look diseñado por él mismo
El cantante eligió un smoking completamente negro para complementar la transformación.
De acuerdo con Vogue, el traje fue diseñado por el propio artista en colaboración con Zara.
La sobriedad del atuendo contrastó con la complejidad del maquillaje y las prótesis.
Durante su paso por la alfombra roja, explicó el proceso detrás de su imagen.
“53 años de maquillaje”, dijo entre risas al ser consultado por Vogue.
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Reacciones divididas en redes sociales
Como era de esperarse, las redes sociales reaccionaron de inmediato ante la propuesta. Algunos usuarios escribieron: “Me gustó y sorprendió” y “Wow tremenda transformación”.
Otros cuestionaron el mensaje detrás de la caracterización con comentarios como: “¿Y qué se supone que significa?”.
También hubo elogios como “Hasta caracterizado se ve guapísimo” y “Hasta viejito se ve guapísimo”.
No faltaron críticas que señalaron el gasto del montaje con frases como “Una gastadera de plata pudiendo dar a un albergue”.
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Moda, arte y provocación
La aparición del artista encajó con la temática de la noche, que invitaba a reflexionar sobre la moda como expresión artística. Su propuesta puso sobre la mesa temas como el paso del tiempo y la visibilidad de la vejez.
En un evento donde predominan siluetas teatrales y telas brillantes, su transformación apostó por la narrativa corporal.
Bad Bunny volvió a demostrar que entiende la alfombra roja como un espacio para provocar conversación. La Met Gala 2026 sumó así uno de los momentos más comentados de la velada.
Entre aplausos y cuestionamientos, su transformación ya figura como uno de los episodios más memorables de la noche.
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